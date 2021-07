Área ardida no primeiro semestre é a quarta maior desde 2011

Em comparação com o mesmo período de 2020, as ocorrências de incêndios aumentaram 83% e a área ardida subiu cerca de 140%.

A área ardida em incêndios rurais mais do que duplicou este ano em relação ao mesmo período de 2020, sendo a quarta maior desde 2011, segundo um relatório esta quarta-feira divulgado relativo ao primeiro semestre.

O relatório sobre incêndios rurais de 2021, apresentado em conferência de imprensa, refere que, entre 1 de Janeiro e 30 de Junho, registaram-se 3628 incêndios, que resultaram em 11.030 hectares (ha) de área ardida, entre povoamentos florestais (2263 ha), matos (7995 ha) e agricultura (772 ha).

“Comparando os valores do ano de 2021 com o histórico dos 10 anos anteriores, assinala-se que se registaram menos 38% de incêndios rurais e menos 36% de área ardida relativamente à média anual do período. O ano de 2021 apresenta, até ao dia 30 de Junho, o 3.º valor mais reduzido em número de incêndios e o 4.º valor mais elevado de área ardida, desde 2011”, lê-se no documento do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Em comparação com o mesmo período de 2020, com 1974 fogos e uma área ardida de 4606 ha, as ocorrências de incêndios aumentaram 83% e a área ardida subiu cerca de 140%.

Questionado sobre esta subida, o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), Duarte Costa, afirmou que “as pessoas têm de alterar os seus comportamentos” para que o número de incêndios não aumente e sublinhou que uma “grande parte da área ardida” resultou de acções de fogo controlado.

“Permitimos que algumas das áreas ardessem, que eram fundamentalmente de mato e não tinham qualquer valor económico, para que não viessem a arder nos períodos com temperaturas mais elevadas”, disse.

Também Nuno Banza, do ICNF, frisou que a esmagadora maioria das áreas que arderam este ano foram matos o que permitiu “retirar combustível para que no verão não constitua um problema”.

Nuno Banza acrescentou que este ano arderam “apenas 20% de povoamento florestal”, o valor mais baixo nos últimos dez anos.

O mesmo responsável do ICNF destacou que os cerca de 11.000 hectares de área ardida do primeiro semestre representam um valor “abaixo da média dos últimos 10 anos”, tendo uma percentagem “muita expressiva nos meses de Janeiro e Fevereiro, quando arderam 1700 e 6700 ha respectivamente.

Nuno Banza frisou também que “a meteorologia benigna” deste ano confirmou “a tendência de diminuição das ocorrências”, que ficaram “significativamente abaixo da média dos últimos 10 anos”, tendo sido os meses de Março (1285) e Junho (1023) com o maior número de fogos.

O mesmo responsável ressalvou ainda que “nem sempre os resultados do primeiro semestre acompanham a tendência do ano”.

O relatório indica que o maior número de incêndios ocorreu nos distritos do Porto (556), Vila Real (413) e Braga (339), frisando que são maioritariamente de reduzida dimensão e não ultrapassam um hectare de área ardida.

Os distritos mais afectados em área ardida são Vila Real, com 3576 hectares, cerca de 32% da área total ardida até à data, seguido de Braga com 1843 hectares (17% do total) e de Viana do Castelo com 1308 hectares (12% do total).

Por concelhos, o documento dá conta que são Montalegre (2057 hectares), Cabeceiras de Bastos (571) e Castro Daire (496) os que apresentam maior área ardida até 30 de Junho.

Na conferência de imprensa, o presidente da ANEPC sublinhou que todas as acções de resposta e combate às ocorrências se desenvolvem “num período muito especial de pandemia”, dando conta que, em 2020 e até à data, nenhum operacional envolvido no combate ficou infectado com covid-19.

Na conferência de imprensa estiveram presentes as entidades do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), nomeadamente ICNF, ANEPC, GNR, Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, Polícia Judiciária, Forças Armadas e Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Duas pessoas morreram este ano ao realizarem queimadas

A GNR indicou esta quarta-feira que duas pessoas morreram este ano ao realizaram queimas e queimadas sem acompanhamento, apelando à população para que faça o registo destas práticas e que nunca sejam realizadas isoladamente.

Em conferência de imprensa para apresentar o relatório sobre incêndios rurais no primeiro semestre deste ano, o coronel Vítor Caeiro, da Guarda Nacional Republicana, destacou a necessidade do registo das queimas e queimadas e pediu para que se façam “de forma acompanhada e não isolada”, devendo as pessoas serem portadoras de telemóvel para ligar para o 112 caso haja um descontrolo e terem “por perto um balde de água e um extintor para ajudar numa primeira intervenção”.

Vítor Caeiro avançou também que a GNR deteve este ano 30 pessoas e identificou outras 356 pelo crime de incêndio florestal, tendo ainda levantado 1400 contra-ordenações, sendo a maior parte por queimas e queimadas. A principal causa de incêndios é o uso incorrecto do fogo, como queimas e queimadas.

Das cerca de 14.000 situações de incumprimento verificadas entre Fevereiro e Abril pela GNR no âmbito da fiscalização da gestão do combustível, mais de 5000 já foram corrigidas.

Vítor Caeiro disse ainda que a gestão e limpeza dos terrenos podem ser realizadas em qualquer altura, mas não devem ser feitas nas horas de calor.

Por sua vez, Nuno Banza destacou o número “muito significativo de pedidos” de autorização de queimas e queimadas feitos pelos portugueses através do call center (808 200 520), que existe desde 2019.

“Em 2019 foram feitos aproximadamente meio milhão de pedidos de autorização para queimas e queimadas, em 2020 atingimos cerca de um milhão e em 2021, até 30 de Junho, 710 mil comunicações ou pedidos para a realização de queimas”, disse.

Segundo Nuno Banza, este mecanismo “permite fazer uma ligação muito mais próxima com as pessoas e orientar a realização de fogos de gestão”.