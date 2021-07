Fencaça diz que dirigentes do PAN são “ignorantes, fundamentalistas e irracionais”

Diploma de Lei de Bases da Caça motiva duras críticas dos caçadores que esperam que os partidos tradicionais “façam aquilo que os portugueses esperam deles e não vendam a alma ao diabo, como aconteceu com a proibição do tiro ao voo”.

A proposta de Lei de Bases Gerais da Caça que o PAN apresentou esta semana no Parlamento conta já com uma forte oposição da Federação Portuguesa de Caça (Fencaça). Para esta associação, os dirigentes do partido revelam ser “ignorantes, fundamentalistas e irracionais”.