Luís Filipe Vieira ainda é presidente do Benfica?

Se Vieira tivesse mais amor ao Benfica do que à sua pele, já teria apresentado a sua demissão da presidência do clube. Não vai acontecer. O Benfica é a sua última bóia de salvação, e há-de agarrar-se a ela até não ter mais forças.

Estava-se mesmo a ver – só que ninguém estava à espera de ver já agora. O que aconteceu esta quarta-feira em Portugal foi uma investigação e uma detenção anunciadas há muito, mas que poucos acreditavam – incluindo eu próprio – que fosse possível ocorrer enquanto Luís Filipe Vieira fosse presidente do Benfica. Nesse aspecto, o dia foi histórico: a carta branca que muitos presidentes de clubes de futebol acreditam ter neste país para actuarem à margem da lei; para confundirem os seus negócios empresariais com os negócios dos clubes; para misturarem a família e os amigos num pântano de conflitos de interesse; e para depois ainda irem para a frente das televisões fingir que é tudo normal e no pasa nada, chegou ao fim.