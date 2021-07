Conviver com o vírus

Um ano e meio volvido sobre a aposta na “imunidade colectiva” e o tsunami que se seguiu, de 40 mil mortes, Boris aposta novamente no mesmo cavalo: viver com o vírus, abrir a economia, mas tendo desta feita do seu lado o “escudo das vacinas”.

No dia 19 de Julho, o Reino Unido vai levantar todas as restrições que a pandemia impôs ao convívio social, apesar dos avisos feitos pelos cientistas ingleses de que a pandemia se está a agravar e a evidência de que a variante Delta se está a espalhar a um ritmo alarmante. Muito à maneira inglesa, a população foi já informada pelo respectivo Ministro da Saúde de que deve preparar-se para um aumento exponencial do número de infectados e que o mesmo poderá facilmente atingir as 100 mil infecções diárias.

Boris entende que é melhor levantar as restrições no Verão do que daqui a uns meses, quando já estivermos num Outono obscuro e insondável, durante o qual admite a possibilidade de voltarmos às restrições.

Dois factores são decisivos para a determinação de reabrir o país a 19/7, acabando com o trabalho a partir de casa e permitindo que discotecas, pubs, teatros e pavilhões desportivos retomem a sua capacidade plena de utilização: não existir mais dinheiro público para ajudar uma economia estrebuchante e 86% da população britânica adulta já ter tomado a primeira dose, um resultado que agora ultrapassa o de Israel.

Um ano e meio volvido sobre a aposta na “imunidade colectiva” e o tsunami que se seguiu, de 40 mil mortes (números oficiais), Boris aposta novamente no mesmo cavalo: viver com o vírus, abrir a economia, mas tendo desta feita do seu lado o “escudo das vacinas”.

O seu “escudo de saúde” não assenta apenas na elevada taxa de vacinação da população, mas numa curva de mortes estável e que não descola (15 mortos na última semana) apesar de o contágio estar a quadruplicar mensalmente. Esta seria a demonstração cabal e suficiente da eficácia da vacinação.

Por esta razão não se deve comparar a aparente leviandade da política de saúde de 2020 com a de 2021. Muito contestada tem sido, no entanto, a decisão de levantar o uso de máscara em locais públicos. O PM defende que a população é responsável, a oposição clama que uma tal medida induz à confusão. Não poderíamos pelo menos continuar a usar a máscara nos transportes públicos, supermercados e recintos interiores?

Atente-se no exemplo de Israel, que no mês passado reintroduziu a exigência de usar máscaras em ambientes fechados após ter sofrido um aumento de casos, recuando sem hesitação dias após o levantamento da medida.

Mas é precisamente aqui que a decisão de Boris se torna sobretudo política e uma concessão feita aos parlamentares mais cépticos do seu partido.

O temerário passo é dado com a consciência da sua natureza experimental. Subjacente está a ideia de que, após termos sido todos vacinados, temos de conviver com o vírus, até porque o dito não será erradicado tão cedo.

Olhemos para os países que tomam a dianteira com apreensão e reserva, mas sobretudo tentando aprender com eles a retomar alguma normalidade

Nas escolas inglesas, por exemplo, está previsto que a política de auto-isolar estudantes que tenham estado em contacto com um caso positivo ou que pertençam à mesma bolha de um caso positivo vai ser substituída por uma testagem massiva para evitar que os alunos percam mais aulas.

A dispensa de auto-isolamento aplica-se também a adultos que tenham estado em contacto com algum caso positivo se estiverem completamente vacinados e desde que não testem positivo.

Olhemos assim para os países que tomam a dianteira com apreensão, reserva e prognósticos, mas sobretudo tentando aprender com eles a retomar alguma normalidade.