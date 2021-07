Presidente do Haiti assassinado na sua residência

O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado durante a noite por um grupo armado na sua residência privada, confirmou o primeiro-ministro interino, Claude Joseph.

“Pela 1h, na noite de terça-feira, dia 6, para quarta-feira, dia 7 de Julho de 2021, um grupo de indivíduos não identificados, alguns dos quais falavam espanhol, atacou a residência privada do Presidente da República e feriu mortalmente o chefe de Estado”, lê-se num comunicado do primeiro-ministro, citado pela France 24. A mulher de Jovenel Moïse ficou ferida no ataque e está no hospital, acrescentou.

Descrevendo o homicídio como um “acto odioso, desumano e bárbaro”, Claude Joseph apelou à calma da população e afirmou que a segurança do país está garantida e que foram tomadas todas as medidas para assegurar a “continuidade do Estado”.

Claude Joseph está na chefia do Governo do país das Caraíbas deste Abril, quando substituiu o primeiro-ministro Joseph Jouthe, que apresentou subitamente a sua demissão. Mas na segunda-feira, o Presidente nomeara o seu substituto, o cirurgião Ariel Henry de 71 anos, que anunciou como prioridade a preparação de eleições.

Em Fevereiro, os partidos da oposição nomearam um dirigente de transição para ocupar o lugar do contestado Presidente, que acusavam de querer prolongar ilegalmente o seu mandato. A nomeação seguiu-se à denúncia, por parte de Moïse, de uma conspiração para o derrubar, que o fez ordenar a detenção de 23 pessoas, incluindo um juiz do Supremo Tribunal e uma alta responsável da polícia.