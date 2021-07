Presidente Bolsonaro vai nomear o seu ex-ministro da Justiça para o Supremo Tribunal

O actual Advogado Geral da União é pastor e muito próximo do chefe de Estado que assim cumpriria de nomear alguém terrivelmente evangélico para a mais alta instância judicial brasileira.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou numa reunião de ministros do seu Governo que pretende nomear o seu ex-ministro da Justiça e actual advogado geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Mesmo não tendo sido anunciado ainda oficialmente, um assessor de Bolsonaro confirmou site de notícias G1 que essa intenção existe e que a sua nomeação deverá ser feita antes do juiz Marco Aurélio Mello se reformar no dia 12 de Julho.

Com esta nomeação, Bolsonaro cumpre assim a promessa que tinha feito de que iria nomear alguém “terrivelmente evangélico” para a mais alta instância judicial brasileira. André Mendonça foi criado numa família devota e é pastor presbiteriano, além de se ter mostrado até agora um aliado incondicional do Presidente.

Mendonça goza de boa reputação entre os membros do STF, mas é provável que seja confrontado com alguns entraves no Senado brasileiro, que debatem e aprovam a nomeação.

Sobretudo, como escreve Bruno Boghossian na Folha de S.Paulo, “a preferência por um personagem como André Mendonça indica que o Presidente quer um jogador extra no tribunal para fazer acenos a sua base eleitoral e proteger o governo de acções incómodas”, algo que não agrada a muitos senadores da oposição.

Com 48 anos, natural de Santos, no litoral de São Paulo, André Mendonça é formado pela Faculdade de Direito de Bauru, tem mestrado em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e doutoramento em Estado de Direito e Governança Global, ambos na Universidade de Salamanca.

No Governo, esteve como ministro da Justiça entre Abril de 2020 e Março de 2021.

Esta será a segunda nomeação de Bolsonaro para o STF, depois da escolha de Kassio Nunes Marques em Outubro de 2020.