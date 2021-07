Jornalista holandês em estado grave depois de ter sido baleado na cabeça em Amesterdão

Especialista em matérias de crime organizado foi alvejado no centro da cidade. Polícia deteve três possas, entre as quais o possível autor dos disparos.

O jornalista holandês Peter R. De Vries, um especialista em matérias de crime organizado famoso pelo seu trabalho de exposição do submundo do crime, está em estado grave depois de ter sido baleado na cabeça no meio de uma rua de Amesterdão, nos Países Baixos. De acordo com a polícia local, três pessoas foram detidas, entre as quais o possível autor dos vários disparos.

“Ficou gravemente ferido e está a lutar pela vida”, disse em conferência de imprensa a presidente da Câmara de Amesterdão, Femke Halsema. “É um herói nacional para todos nós. Um jornalista excepcional e corajoso que procurou incansavelmente a justiça”.

A polícia isolou o local do tiroteio, no centro da cidade, perto da Praça Leidseplein, estando agora a recolher imagens de vigilância em vídeo, assim como depoimentos de testemunhas e provas forenses.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, também já comentou a situação, classificando o ataque como “chocante e incompreensível”.

“Foi um ataque a um jornalista corajoso e também um ataque à imprensa livre, tão crítica para a nossa democracia”, referiu. “Estamos a rezar para que sobreviva”.

O canal de televisão RTL avançou que De Vries tinha acabado de sair do seu estúdio, na baixa de Amesterdão, quando o tiroteio aconteceu. Um dos cinco tiros disparados atingiu-o a cabeça.

O jornalista de 64 anos aparece frequentemente na televisão como comentador e como repórter criminal, contando com fontes tanto na polícia como no mundo do crime. De Vries já recebeu no passado várias ameaças relacionadas com diversos casos que foi desvendando.

Um dos casos de maior visibilidade foi o do rapto do magnata da cerveja, Freddy Heineken. Em 2013, o raptor, Willem Holleeder, que actualmente cumpre prisão perpétua pelo envolvimento em cinco assassinatos, foi condenado por ameaças contra o jornalista.

De Vries tem trabalhado como conselheiro legal de uma testemunha estatal num caso contra Ridouan Taghi, que está a ser julgado por homicídio e tráfico de droga, e outros associados seus. O anterior advogado desta testemunha, identificada como Nabil B., foi também alvejado nas ruas de Amesterdão em Setembro de 2019, acabando por morrer.

Em 2019, Taghi negou numa declaração pública os relatos de que teria ameaçado de morte Peter R. De Vries.