Governador de Nova Iorque declara emergência para combater a “epidemia” da violência armada

Governador Andrew Cuomo vai destinar 139 milhões de dólares para combater o problema. No fim-de-semana do feriado de 4 de Julho morreram pelo menos 150 pessoas em mais de 400 tiroteios nos Estados Unidos.

O governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, declarou a violência armada como uma emergência, prometendo destinar rapidamente fundos e outros recursos para combater um problema que classificou como uma “epidemia”.

“Se somos capazes de vencer o coronavírus, também somos capazes de vencer a violência armada”, disse Andrew Cuomo numa conferência de imprensa na terça-feira. “Estamos perante uma nova epidemia que também é uma questão de vida ou morte”, acrescentou.

O anúncio o governador de Nova Iorque vem no seguimento de um fim-de-semana particularmente violento, que coincidiu com as celebrações do feriado de 4 de Julho, no qual morreram pelo menos 150 pessoas em mais de 400 tiroteios registados nos Estados Unidos.

No caso do estado de Nova Iorque, onde os índices de violência armada aumentaram para níveis nunca vistos desde há vários anos, 26 pessoas morreram em 21 tiroteios entre sexta-feira e domingo passado. O número, porém, é inferior ao apurado no mesmo período de 2020, quando 30 pessoas morreram em 25 tiroteios, segundo dados do Departamento de Polícia nova-iorquino compilados pela CNN.

O plano de Andrew Cuomo para enfrentar a emergência, no valor de 139 milhões de dólares (117 milhões de euros) inclui o cruzamento de dados entre as várias forças policiais do estado e o mapeamento dos locais onde ocorrem os tiroteios, para além da inibição do acesso a armas de fogo a pessoas consideradas como de risco.

Metade do valor dos fundos alocados pelo governador destina-se à criação de 21 mil empregos, com o objectivo de tirar das ruas os jovens em situação de exclusão e risco extremo, já que a maioria dos incidentes com armas de fogo está ligada à actividade de gangues criminosos.

Após o aumento dos tiroteios nos Estados Unidos nos últimos meses, o presidente Joe Biden anunciou uma série de medidas destinadas a reduzir a violência com armas de fogo, nomeadamente um controlo mais apertado da venda de armas sem número de série ou sem identificação, uma promessa feita durante a campanha eleitoral.