Explosão em navio no Porto do Dubai faz tremer a cidade

Não há registo de feridos, de acordo com as autoridades. Incêndio a bordo do navio foi controlado.

Uma explosão de grandes dimensões abalou esta quarta-feira o Dubai, epicentro comercial dos Emirados Árabes Unidos. Segundo o Governo, a origem terá sido um navio de contentores ancorado no Porto de Jebel Ali, o maior do Médio Oriente.

A explosão resultou de um “acidente normal” num contentor com material inflamável, disse a directora de comunicação do Governo do Dubai, Mona Al Marri. A responsável adiantou ainda que o navio se preparava para atracar num dos cais “longe da principal linha de navegação do porto”.

JUST IN - Massive explosion in #Dubai at Jebel Ali Port.pic.twitter.com/ZzRLj8vyBj — Disclose.tv ?? (@disclosetv) July 7, 2021

“Até agora, não há a registar feridos no incêndio no porto de Jebel Ali”, acrescentou. Todos os trabalhadores que estavam na embarcação foram evacuados a tempo.

Entretanto, as autoridades do Dubai anunciaram que o incêndio no barco “foi controlado”. A extensão dos danos causados pela explosão no porto e na carga não foi ainda esclarecida.

Foto Combate às chamas no Porto de Jebel Ali, no Dubai, Emirados Árabes Unidos WAM/Handout via REUTERS

Vídeos gravados por moradores do Dubai e divulgados nas redes sociais mostram uma bola de fogo a iluminar o céu nocturno do emirado, por volta das 23h45 locais (20h45 de Lisboa).

JUST IN - Powerful explosion at Jebel Ali Port, #Dubai, United Arab Emirates. The blast was heard throughout the city. pic.twitter.com/Q6DKP03uTZ — Disclose.tv ?? (@disclosetv) July 7, 2021

Testemunhas relataram tremores em prédios em toda a zona, incluindo em bairros situados até 25 quilómetros do local da explosão.