Bruxelas vai usar “todos os instrumentos disponíveis” se a Hungria não “corrigir” lei anti-LGBTIQ

Os eurodeputados da comissão de controlo orçamental querem que a Comissão Europeia congele os fundos da União para a Hungria por “violações graves do Estado de direito”. Na sessão plenária do Parlamento Europeu, que esta semana debate o último Conselho Europeu, marcado pela discussão sobre a lei que discrimina a população LGBTQI na Hungria, Ursula von der Leyen voltou a garantir que se o Governo de Viktor Orbán não recuar serão usados “todos os instrumentos disponíveis” e “todos os poderes ao alcance [da Comissão], enquanto guardiã dos Tratados”, para defender os “princípios fundamentais europeus”.

Numa intervenção perante os eurodeputados, esta quarta-feira, Von der Leyen sublinhou que nenhum tema foi “tão importante” como a lei húngara durante a reunião de líderes de dia 25 de Junho porque em causa estão “os valores e a identidade europeia”. Perante isto, diz, só resta a Orbán "corrigir a situação”.

A polémica legislação que proíbe a “representação e promoção de uma identidade de género diferente do sexo à nascença, da mudança de sexo e da homossexualidade” a menores de 18 anos, aprovada pelo Parlamento de Budapeste a 15 de Junho, “equipara a homossexualidade à pedofilia” e “utiliza a protecção das crianças como desculpa para discriminar pessoas devido à sua orientação sexual”, descreveu a presidente do executivo comunitário. É uma “vergonha”, repetiu, perante os aplausos dos eurodeputados, que viola os valores da “protecção da dignidade humana, na igualdade e na preservação dos direitos humanos”.

Os chefes de Estado e de Governo da UE deixaram “muito claro” durante o Conselho Europeu que apoiam a Comissão nas medidas que esta quiser tomar, afirmou Van der Leyen. “Quero ser clara: nós podemos usar estes poderes independentemente do Estado-membro que estiver a violar a legislação europeia. Desde o início do meu mandato, lançámos 40 procedimentos de infracção ligados à protecção do Estado de direito e de outros valores da UE. Caso seja necessário, seguir-se-ão outros procedimentos”, assegurou.

A presidente da Comissão Europeia defendeu que a UE não pode “ficar a olhar impávida” enquanto “regiões inteiras se declaram zonas livres de pessoas LGBTIQ” – como aconteceu entre 2019 e 2010 com muitas localidades da Polónia; em resposta, a União foi declarada “zona de liberdade” para as comunidades LGBTIQ.

“A Europa nunca irá permitir que partes da nossa sociedade sejam estigmatizadas seja devido a quem amam, à sua idade, etnia, opinião política ou crença religiosa. Porque nunca nos podemos esquecer: quando defendemos uma parte da nossa sociedade, estamos a defender a liberdade da nossa sociedade como um todo”, sublinhou ainda.

Na quinta-feira, o Parlamento Europeu vai votar uma resolução de condenação à lei húngara, pedindo ao mesmo tempo à Comissão para lançar um processo de infracção por descriminação contra a Hungria – processo esse que a Comissão iniciou ainda antes de a lei húngara ser promulgada, tentando assim evitar que isso chegasse a acontecer.

Suspensão de fundos

Entretanto, a comissão de controlo orçamental do PE quer que Van der Leyen use uma nova lei europeia para congelar os fundos destinados ao país por “violações graves do Estado de direito”, escreve o diário The Guardian.

Muito antes da aprovação desta última lei pelos deputados húngaros, já a maioria dos estados-membros e muitos eurodeputados estavam alarmados com a forma como o Governo de Orbán gasta os fundos europeus (incluindo em contratos públicos atribuídos a familiares do primeiro-ministro húngaro). Agora, os membros da comissão de controlo orçamental baseiam-se num relatório de três académicos onde se conclui que as “graves violações do Estado de direito” dão à Comissão uma justificação legal para suspender os pagamentos e assim proteger os contribuintes europeus.

“A falta de uma gestão transparente dos fundos da UE, a falta de um Ministério Público nacional eficaz e a falta de garantias de independência judicial mostram que a Hungria já violou flagrantemente os princípios básicos do Estado de direito”, afirma o relatório elaborado por três professores de Direito e Política europeia.

“O que queremos é que o Estado de direito funcione na Hungria, não por termos um fetiche com sanções”, disse ao jornal britânico o eurodeputado alemão Daniel Freund, dos Verdes, que é membro da comissão orçamental e que encomendou o relatório. “Basicamente, queremos o restabelecimento do Estado de direito.” Caberia à Comissão decidir que fundos congelar, de forma “a punir o Governo” e proteger os húngaros, afirmou, admitindo que essa escolha não seria fácil.