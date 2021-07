Vinho verde e viagens na mesma tela de cinema

Julho

Dia 10 | Casa do Vinho Verde (Porto) | Viajo porque preciso, volto porque te amo (Marcelo Gomes, Karim Ainouz)

Dia 15 | New Hand Lab (Covilhã) | O Carteiro de Pablo Neruda (Michael Radford)

Dia 16 | Casa do Vinho Verde (Porto) | First Cow (Kelly Reichardt)

Dia 17 | Quinta da Raza (Celorico de Basto) | First Cow (Kelly Reichardt)

Dia 22 | Museu do Abade de Baçal (Bragança) | O Carteiro de Pablo Neruda (Michael Radford)

Dia 30 | Monverde Wine Experience Hotel (Amarante) | First Cow (Kelly Reichardt)

Dia 31 | Adega Edmun do Val (Valença) | O Carteiro de Pablo Neruda (Michael Radford)

Agosto

Dia 6 | Monverde Wine Experience Hotel (Amarante) | O Carteiro de Pablo Neruda (Michael Radford)

Dia 7 | Palácio da Brejoeira (Monção) | O Carteiro de Pablo Neruda (Michael Radford)

Dia 12 | Antigo Matadouro – Pólo Cultural (Évora) | Bom Dia (Yasujirõ Ozu)

Dia 13 | Adega de Ponte da Barca (Ponte da Barca) | O Carteiro de Pablo Neruda (Michael Radford)

Dia 14 | Casa do Vinho Verde (Porto) | Os Respigadores e a Respigadora (Agnès Varda)

Dia 19 | Praça do Comércio (Coimbra) | O Carteiro de Pablo Neruda (Michael Radford)

Dia 20 | Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde (Ponte de Lima) | O Carteiro de Pablo Neruda (Michael Radford)

Dia 21 | Casa do Vinho Verde (Porto) | Cemitério do Esplendor (Apichatpong Weerasethakul)

Dia 26 | Museu Municipal de Faro (Faro) | First Cow (Kelly Reichardt)

Dia 28 | Solar das Bouças (Amares) | First Cow (Kelly Reichardt)

Setembro

Dia 3 | Quinta de Lourosa (Lousada) | As férias do Sr. Hulot (Jacques Tati)

Dia 4 | Quinta de Linhares (Penafiel) | As férias do Sr. Hulot (Jacques Tati)

Dia 11 | Casa do Vinho Verde (Porto) | Tabu (Miguel Gomes)