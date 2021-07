Estrela Geopark: nove caminhadas para celebrar o primeiro aniversário da classificação UNESCO

O Estrela Geopark celebra primeiro aniversário da classificação com caminhadas interpretativas por cada um dos municípios integrados no território.

A 10 de Julho de 2020, o geoparque da serra da Estrela foi reconhecido como Geopark Mundial pela UNESCO. Um “marco histórico”, considerava a autarquia da Guarda, um dos nove municípios que integram o território e que, segundo Emanuel de Castro, coordenador executivo da Associação Geopark Estrela, era o “culminar de um longo processo de valorização, conservação e promoção do território da Estrela”.

Agora, para celebrar o primeiro aniversário da classificação, o geoparque vai dinamizar nove caminhadas interpretativas, uma em cada município, nos próximos três fins-de-semana. Os primeiros passeios arrancam em dia de aniversário, 10 de Julho: às 10h, parte o passeio pela Rota da Fervença, no Sabugueiro (Seia); e às 17h, há caminhada interpretativa no Monte do Colcurinho (Oliveira do Hospital). No domingo, dia 11, percorre-se parte do percurso circular na serra da Esperança (Belmonte, 9h) e o trilho da Canada da Estrela, em Unhais da Serra (Covilhã, 15h).

A 17 de Julho, as caminhadas vão pela Ribeira da Muxagata (Fornos de Algodres, 9h30) e pelo Trilho da Calçada Romana de Linhares da Beira (Celorico da Beira, 15h). Já no dia seguinte, há caminhada pelo Campo Romão, nas Penhas Douradas (Manteigas, 10h), e entre o Covão da Ponte e Nossa Senhora Assedace (Gouveia, 15h). A última caminhada está marcada para 24 de Julho, por uma parte da Rota de Barrelas, em Videmonte (Guarda, 9h30).

Todos os passeios são gratuitos, mas a inscrição prévia é obrigatória (pode ser feita a partir do e-mail do geoparque, com indicação do nome completo e contacto telefónico). Cada caminhada está limitada a um máximo de 20 participantes. Mais informações no plano de actividades do Estrela Geopark.

Com uma área superior a 2200 quilómetros quadrados, o território do geoparque da serra da Estrela “traduz uma paisagem diversificada” que é “resultado das múltiplas transformações geológicas, dos contrastes climáticos registados, bem como da antiquíssima ocupação humana, cujos primeiros registos remontam a inícios do IV milénio a.C.”, resume a página do projecto.

Para além da importância dos 124 locais de interesse geológico inventariados e aprovados pela UNESCO localizados no território do geoparque da Estrela, a classificação visa distinguir iniciativas com uma programação assente na preservação, educação e turismo sustentável. Além do Estrela Geopark, estão classificados mais quatro em Portugal: Açores, Arouca, Naturtejo e Terras de Cavaleiros.