O bar da Nortada já reabriu – e a cerveja é grátis se ficar para jantar

A marca de cerveja artesanal já reabriu o bar no Porto, com mais cervejas à pressão, nova carta e mudança de horários. E, até sexta-feira, há cerveja grátis para celebrar.

O bar da Nortada voltou a abrir portas na Rua de Sá da Bandeira, no centro do Porto, a 1 de Julho, mas a promoção chega agora para celebrar o regresso: de 7 a 9 de Julho, as reservas para jantar dão direito a cerveja grátis (até cinco litros por pessoa).

A reabertura do espaço, onde fica também localizada a fábrica da marca de cerveja artesanal, traz ainda novidades: um novo menu, alterações ao espaço e um novo horário de funcionamento, além dos serviços de take away e entregas ao domicílio. Já o serviço de atendimento ao balcão foi interrompido, “para evitar que haja clientes de pé e se evitem os ajuntamentos naquela zona”, indica a empresa em comunicado.

Quanto à ementa, “agora mais seleccionada”, destacam-se as bolas de alheira e queijo, as costelinhas e o beernoffi, pratos “idealmente acompanhados de Lager, IPA e Coffee Break, respectivamente”, sugerem.

A reabertura “é um passo fundamental no caminho para a normalidade, que tem de ser acompanho pela responsabilidade e pelo cumprimento das normas em vigor”, afirma o director executivo da Nortada, Pedro Mota, em comunicado. “Trata-se de uma prova de que, na Nortada, lutamos todos os dias para superar este e outros desafios, fazendo sempre com que tanto a marca como o sector artesanal evoluam.”

O bar passa a estar de portas abertas de terça a domingo, entre as 17h e a 1h (“sujeito às recomendações das autoridades - actualmente entre as 15h e as 22h30”), mantendo lotação reduzida e um distanciamento mínimo de dois metros entre mesas.