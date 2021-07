Portugal cresce abaixo da média europeia este ano e ultrapassa a UE em 2022

Bruxelas revê em alta as suas projecções de crescimento europeu para 2021 e 2022 e antecipa um regresso aos níveis pré-pandemia ainda antes do fim do ano.

Com a campanha europeia de vacinação em “velocidade cruzeiro” e a actividade económica a retomar a um ritmo acima do esperado, a Comissão Europeia reviu em alta as suas projecções de crescimento para este ano e o próximo, fixando-as agora em 4,8% e 4,5%, respectivamente, valores que apontam para o retorno aos níveis anteriores à crise ainda antes do final de 2021.

No entanto, estas estimativas não se reflectem exactamente na economia nacional: Bruxelas voltou a fazer contas ao crescimento do país, que segundo as novas previsões deverá registar um crescimento de 3,9% em 2021 (bem abaixo dos 4,1% projectados no início do ano e dos 4,8% da média europeia) e dar um salto significativo em 2022, quando a perspectiva aponta para que o Produto Interno Bruto venha a crescer 5,1%, suplantando a anterior previsão de 4,3% e a média europeia (4,5%).

As perspectivas de 3,9% para este ano e de 5,1% para 2022 já haviam sido avançadas pela Comissão Europeia em Maio.

“Estamos a rever as nossas previsões de crescimento para 2021 em 0,6 pontos percentuais, é a maior revisão em alta que fazemos em mais de dez anos”, anunciou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, que acrescentou que as estimativas, para a União Europeia e a zona euro, estão “em linha com a confiança das empresas que também bateu recordes nos últimos meses”, em função da melhoria da situação epidemiológica e do progressivo levantamento das restrições impostas para controlar a pandemia.

Para Bruxelas, há quatro grandes factores a explicar a melhoria da situação económica. O primeiro diz respeito ao desempenho do primeiro trimestre, que foi muito melhor do que se esperava apesar de estarem em vigor fortes restrições por causa da terceira vaga pandémica. O segundo, resulta do impacto já verificado do levantamento de muitas dessas medidas restritivas no início da Primavera

A reabertura beneficiou o ambiente para as empresas e as famílias, e os indicadores relativos à mobilidade mostram uma forte retoma do consumo. Finalmente, existe uma expectativa de que a entrada em vigor do certificado digital covid-19 possa reanimar a actividade turística na União Europeia.

Bruxelas espera que o consumo privado e o investimento continuem a alimentar o crescimento da economia (e da taxa de emprego), apesar de um ligeiro aumento da inflação e da escassez de alguns materiais, por exemplo semicondutores, e do contexto de incerteza e riscos que, segundo Paolo Gentiloni, “estão agora mais equilibrados”.

A Comissão Europeia também calcula que a execução dos Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência tenha um efeito “significativo” em termos de crescimento económico: segundo as projecções, a riqueza gerada por esta via corresponderá a 1,2% do PIB da União Europeia em 2019.