Governo reafirma que “não intervém” na investigação fiscal à EDP

Com uma equipa de inspectores tributários, o DCIAP está a investigar suspeitas de fraude fiscal no negócio da venda das barragens da EDP a um consórcio liderado pela Engie. João Leão esclarece que não houve buscas ao Ministério das Finanças.

Um dia depois da mega-operação de buscas do Ministério Público para investigar os contornos fiscais da venda de seis barragens ao consórcio francês liderado pela Engie, o Governo veio reafirmar que o executivo não interfere no “tempo e no modo” de actuação da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que tem uma equipa de inspectores tributários a exercer funções de órgão de polícia criminal no inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).