Shapovalov e Hurkacz estreiam-se nas meias-finais de um Grand Slam

Apesar de estar numa de rápida ascensão e já com dois títulos conquistados este ano, incluindo o Masters 1000 de Miami, poucos esperariam que Hubert Hurkacz fosse capaz de derrotar Roger Federer em Wimbledon e garantir a estreia em meias-finais de um torneio do Grand Slam. Ainda para mais, depois do polaco de 24 anos chegar a Londres com uma série de seis derrotas consecutivas. Além disso, apresentava um registo em majors bastante modesto: nunca tinha passado da terceira ronda, nem derrotado um top 10. Mas a verdade é que Hurkacz fez uma exibição irrepreensível diante do seu ídolo de juventude e tornou-se no segundo polaco a chegar tão longe num Grand Slam.

“Obviamente que estava um pouco nervoso; defrontar Roger num quarto-de-final de um Grand Slam é muito importante para mim, mas tentei estar o mais calmo possível. Tentei sempre acreditar em mim, no meu jogo e ser o mais agressivo possível”, resumiu Hurkacz (18.º), depois de derrotar Federer (8.º), por 6-3, 7-6 (7/4) e 6-0. O polaco assinou 36 winners (incluindo 10 ases) e pressionou muito o segundo serviço adversário, convertendo cinco de 15 break-points.

Por seu lado, Federer esteve longe da forma exibida nas rondas anteriores, algo explicado pelo facto de chegar a Wimbledon com somente oito encontros realizados após duas operações ao joelho, em 2020. “Foi um longo e duro caminho, mas gostei. Foi sempre a subir, embora devagar. Não tive recaídas, mas claro que há coisas que faltam no meu jogo. A equipa e eu estamos contentes por ter chegado aqui aos quartos”, frisou o suíço de 39 anos, que deixou o court central do All England Club sob uma enorme ovação de todos os presentes, incluindo o próprio Hurkacz.

Mas quanto a um regresso a Wimbledon em 2022, há mais dúvidas do que certezas. “Vamos conversar esta noite e nos próximos dias e ver o que posso fazer para estar em melhor forma e ser mais competitivo. Gostava de jogar o torneio mais uma vez, mas, na minha idade, nunca se sabe o que está ao virar da esquina”, adiantou Federer, que nunca tinha perdido um set em Wimbledon por 0-6.

Na meia-final, o sucessor de Jerzy Janowicz, primeiro semifinalista polaco de um major, em 2013, vai defrontar Matteo Berrettini (9.º), o primeiro italiano desde Nicola Pietrangeli, em 1960, a atingir esta fase do torneio britânico. Berrettini precisou de três horas para derrotar o amigo canadiano Felix Auger-Aliassime (19.º), por 6-3, 5-7, 7-5 e 6-3.

Igualmente novato em meias-finais de majors é Denis Shapovalov (12.º) que conseguiu impor-se ao russo Karen Khachanov (29.º) ao fim de três horas e meia: 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 e 6-4. O segundo canadiano, a par de Milos Raonic (2014, 2016) a chegar às meias-finais de Wimbledon terá pela frente o adversário mais difícil: Novak Djokovic. “Novak é o melhor tenista do mundo, mas tudo é possível”, afirmou Shapovalov.

Djokovic perdeu somente um set na prova, o primeiro que disputou no torneio, mas desde então tem passeado dominado todos os adversários, o último dos quais o húngaro Marton Fucsovics (48.º), a quem ganhou por 6-3, 6-4 e 6-4.