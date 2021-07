Portuguesas regressam às vitórias no WPT

A primeira eliminatória do quadro principal do Estrella Damm Valência Open 2021, o sétimo torneio do ano do World Padel Tour (WPT), começou bem para Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira. As campeãs nacionais disputaram nesta quarta-feira os 16-avos-de-final do torneio valenciano e conseguiram ambas vencer: Araújo em apenas dois sets; Nogueira precisou de um terceiro parcial.

Poucos dias depois de terminar em Espanha o XII Campeonato da Europa de padel, competição que a Federação Portuguesa de Padel abdicou de participar, o que mereceu críticas de Ana Catarina Nogueira, o principal circuito mundial da modalidade regressou em Valência com dois jogos em que as atletas portuguesas eram favoritas.

Ao lado da espanhola Eli Amatriaín, Sofia Araújo teve pela frente no primeiro jogo realizado no Family Sport Center a dupla forma por Lorena Alonso (n.º 43) e Isabel Domínguez (n.º 40), e conseguiu somar uma importante vitória em apenas dois sets: 6-4 e 6-1.

Para Ana Catarina Nogueira, a qualificação foi mais complicada. Com Teresa Navarro à sua direita, a jogadora do Porto teve defrontar uma das duplas mais promissoras do circuito – as jovens de Noa Paredes e Jimena Postiguillo que têm apenas 17 anos -, e o inicio da partida não podia ter começado pior para Nogueira e Navarro: derrota por 0-6.

No entanto, apesar da má entrada no jogo, a experiência da dupla luso-espanhola acabou por fazer a diferença. No parcial seguinte, a padelista portuguesa venceu por 7-5, fechado a qualificação com um triunfo no terceiro set, por 6-2.

Na manhã desta quinta-feira, as duas melhores jogadoras nacionais vão ter desafios com graus de dificuldade diferente. Araújo e Amatriaín vão lutar por um lugar nos “quartos” com uma parelha formada pela brasileira Raquel Piltcher e espanhola Esther Carnicero, que têm pior ranking. Para Nogueira e Navarro, o duelo será mais exigente: as rivais vão ser Marta Marreno e Marta Ortega, as quintas cabeças-de-série em Valência.