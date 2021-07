A direcção do Benfica estará reunida de emergência para discutir as consequências da detenção de Luís Filipe Vieira, na sequência das buscas realizadas esta quarta-feira, que visam também as instalações do clube. A informação foi avançada pela RTP, ao início da tarde.

Em causa está a antecipação de eventuais passos a dar em função do que forem as medidas aplicadas ao actual presidente da direcção dos “encarnados”. Caso seja necessário adoptar uma solução provisória, os nomes de Domingos Soares Oliveira e de Rui Costa surgem com os mais bem posicionados.

Mas o advogado de Luís Filipe Vieira, Magalhães e Silva, considerou, em declarações à SIC, que a possível proibição de o representado manter o cargo de dirigente máximo do clube só faz sentido se os factos “tiverem que ver com actos praticados durante as funções de presidente do Benfica e relacionados com o Benfica”.

Os estatutos do Sport Lisboa e Benfica determinam, no artigo 43.º, que “o mandato cessa antecipadamente por morte, impossibilidade física, perda da qualidade de sócio, perda de mandato nos casos previstos no Artigo 38.º, situação de incompatibilidade, renúncia ou destituição”.