Canoísta José Ramalho procura sétimo título Europeu

José Ramalho, em K1, lidera a selecção de 12 canoístas portugueses que, de quinta-feira a domingo, disputam os Europeus de maratonas, em Moscovo, na Rússia, procurando aumentar para sete o número de triunfos na prova.

O atleta de Vila do Conde, que foi campeão da Europa em 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e que foi “vice” em 2009 e 2013, busca estender o seu recorde continental com o sétimo título do Velho Continente na sua carreira. No total são já 13 as medalhas conquistadas pelo canoísta português em Campeonatos da Europa e do Mundo.

“Sou recordista de títulos europeus (6 vezes campeão da Europa), vice-campeão do mundo, com várias medalhas entre campeonatos do mundo, taças do mundo e campeonatos da Europa. E continuo a ter um prazer enorme em competir”, escreveu José Ramalho na sua página do Facebook.

O canoísta de 38 anos tem ainda duas medalhas de prata e três bronzes mundiais, o único título que lhe falta na carreira.