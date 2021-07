A Editorial Presença publica nesta quarta-feira o livro Bad Blood – Fraude Multimilionária em Silicon Valley, da autoria do jornalista vencedor de dois Prémios Pulitzer John Carreyrou. A obra conta a história da ascensão e do colapso da startup de biotecnologia Theranos, fundada por Elizabeth Holmes, que prometia uma máquina que tornaria as análises ao sangue mais rápidas e eficientes.