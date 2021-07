O segredo é a alma do negócio: há novas imagens de Succession, mas ainda não há data de estreia

A terceira temporada de Succession vai estrear-se algures no Outono, depois de mais de um ano de pousio forçado devido à pandemia, e entretanto a HBO revelou as primeiras imagens da elogiada série. A família Roy voltará na companhia de novos actores e personagens — Alexander Skarsgård, Adrien Brody ou Hope Davis estão entre os convidados — e pergunta: “Pertences a esta família ou não?”.

É um minuto de novas imagens, o chamado teaser trailer número 1 da série que foi ganhando popularidade entre o Verão de 2018 e a apoteose dos seus sete Emmys, nomeadamente o de Melhor Série Dramática, recebidos em 2020. Succession é um drama e uma comédia, uma visita sem guia ao ecossistema dos muito ricos e muito traiçoeiros com a elevação do autor Jesse Armstrong e produção de Adam McKay (The Big Short) e com vista para os arranha-céus dos media e da política norte-americana.

Agora, Kendall e companhia regressam para mostrar o "day after” do golpe palaciano operado no seio da família Roy. “A revolução vai passar na televisão”, diz Kendall, triunfante e patético, nas novas imagens. Shiv Roy cospe num livro e o temível patriarca Logan Roy promete ao filho traidor: “Vou moer-te os ossos para fazer o meu pão”.

Uma família às direitas, mostrada em imagens divulgadas ao final do dia de terça-feira e cujo sucesso junto da crítica e de um público não massificado mas fiel tornou esta temporada numa das estreias mais aguardadas do ano — e a sua suspensão em 2020 foi um dos rombos mais significativos no calendário da produção norte-americana abalado pela pandemia. Casey Bloys, responsável da HBO, disse apenas há dias que a série se estreará no Outono, não adiantando mais devido aos percalços constantes da covid-19 no audiovisual e no mundo.

A série conta com um elenco alargado que é composto por Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen ou Fisher Stevens e Hiam Abbass, entre outros. Nesta temporada estreiam-se então Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody e Hope Davis, segundo informou a HBO Portugal na manhã desta quarta-feira.