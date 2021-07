Quarta, na TV: Tempos Difíceis no Campo e um olhar íntimo sobre De Gaulle

CINEMA

Tempos Difíceis

TVCine Edition, 22h10

Uma retrospectiva do cinema de João Botelho, todas as quartas e quintas até 29 de julho, que apresenta hoje a sua terceira longa-metragem. O realizador português adapta o romance homónimo de Charles Dickens, transpondo o mundo do escritor vitoriano para a realidade portuguesa. O “Poço do Mundo” é um microcosmo social onde convivem a riqueza e a pobreza mais extrema, a cultura e a ignorância, a perversidade e a inocência.

Os Caça-Fantasmas II

TVCine Emotion, 22h40

Os eventos da sequela d’Os Caça-Fantasmas (1984) passam-se cinco anos depois do primeiro filme, e o caos que daí resultou é a razão pela qual tiveram de desistir do seu negócio de caçar poltergeists e almas penadas: foram a tribunal por destruição de propriedade. Mas quando aparece uma nova ameaça, com origem num museu de Nova Iorque, os Caça-Fantasmas vão ter de entrar de novo em acção. Realizado por Ivan Reitman, com Bill Murray, Dan Aykroyd, Rick Moranis, Harold Ramis e Sigourney Weaver nos papéis principais.

Campo

RTP2, 00h33

Com assinatura de Tiago Hespanha, um documentário que joga numa série de patamares de simbologia e referência que vão da mitologia clássica à astronomia, sem nunca perder de vista a dimensão humana, quotidiana, daqueles que vivem à volta do Campo de Tiro de Alcochete. Os recrutas em treino, os ornitólogos em observação, os astrónomos que olham para os céus nocturnos, o miúdo que compõe peças ao piano, o cuidador das ovelhas. Narrado pelo próprio realizador, é um filme sobre o círculo da vida. Em 2018, venceu o principal prémio do programa First Look do Festival de Locarno e, em 2019, arrecadou o Prémio Melhor Realizador para Longa Metragem Portuguesa no IndieLisboa.

SÉRIE

De Gaulle - Prestígio e Intimidade

RTP2, 22h01

Estreia desta série francesa de seis episódios sobre o homem por detrás da lenda que é o general Charles de Gaulle. Somos transportados para a França de 1940, quando o governo do país começa a ceder à invasão nazi alemã. Decidido a não aceitar esse destino, para si e para os seus compatriotas, decide juntar-se ao primeiro-ministro britânico Winston Churchill e batalhar por um desfecho diferente, nesta Segunda Guerra Mundial. A série tenta dar a conhecer o homem no seu mundo íntimo, revelando motivações e o papel da família na sua vida.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

RTP1, 19h47

Inglaterra e Dinamarca defrontam-se nesta última semifinal no Wembley Stadium. A equipa inglesa venceu a Ucrânia e a dinamarquesa derrotou a República Checa nos jogos anteriores. A vantagem pode estar no facto do jogo ser realizado em solo inglês.

DOCUMENTÁRIO

O Inexplicável

História, 22h15

São exibidos novos episódios, à quarta-feira, de O Inexplicável, a série dedicada a locais, criaturas e acontecimentos enigmáticos. Testemunhas relatam os fenómenos. Cientistas e historiadores tentam explicá-los. O apresentador (e produtor executivo) é o actor William Shatner, o eterno capitão James T. Kirk de Star Trek.

CULINÁRIA

Pastelaria para Todos

Casa e Cozinha, 19h

Pastelaria para Todos é o programa de abertura de um bloco especial dedicado ao Dia Mundial do Chocolate, que dura até às 23h. Há também episódios dedicados a esta iguaria proveniente de sementes de cacau directamente d’A Nossa Cozinha e de Cozinhamos Contigo.

INFANTIL

Monstros: ao Trabalho!

Disney+, streaming

Monstros ao Trabalho é um spin-off de Monstros e Companhia, um filme da Pixar e Disney de 2001, sobre como os monstros que aparecem à noite às crianças (debaixo da cama, dentro do armário) passam a utilizar os risos destas, e não os sustos, como fonte de energia, que canalizam para a cidade de Monstrópolis funcionar. A nova série decorre seis meses depois dos eventos deste filme e acompanha Tylor Tuskmon, um jovem monstro acabado de sair da universidade e pronto para assustar a valer. Contudo, terá de se adaptar à nova realidade. Serão 10 episódios ao todo, com os dois primeiros a aparecer na plataforma Disney+ hoje. Os próximos surgem semanalmente, à quarta-feira.