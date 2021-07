Último mês foi o Junho mais quente de sempre na América do Norte e o segundo na Europa

“Essas ondas de calor não surgem do nada. Elas ocorrem no clima global que está a aquecer e que as torna mais prováveis”, comentou Julien Nicolas, analista do Serviço Europeu de Mudanças Climáticas Copérnico.

A América do Norte viveu este ano o mês de Junho mais quente desde que existem registos, marcado por recordes excepcionais no Canadá, anunciou o Serviço Europeu de Mudanças Climáticas Copérnico (C3S), que vê estes dados como uma prova do aquecimento global.

O mês de Junho de 2021 excedeu a média do período 1991-2020 em 1,2 ° C, ficando 0,15 ° C acima do mês de Junho mais quente até agora para esta região, em 2012, declarou à Agência France Presse (AFP) Carlo Buontempo, diretor do C3S, associando este recorde à onda de calor observada no Canadá e em parte dos Estados Unidos.

“Essas ondas de calor não surgem do nada. Elas ocorrem no clima global que está a aquecer e que as torna mais prováveis”, comentou, por seu lado, Julien Nicolas, analista da C3S, acrescentando: “As ondas de calor que vimos no mês passado na América do Norte, oeste da Rússia e norte da Sibéria são apenas os exemplos mais recentes de uma tendência que vai continuar e que está ligada ao aquecimento global”.

Numa onda de calor excepcional que começou no final de Junho, o Canadá quebrou o seu recorde histórico várias vezes, com os termómetros e chegarem aos 49,6°C em Lytton, no dia 30 de Junho. Esta pequena comunidade 250 quilómetros a nordeste de Vancouver tornou-se o símbolo desta crise, após quebrar o recorde histórico, foi vítima das chamas que devastaram 90% do seu território.

“O que aconteceu no Canadá representa um grande salto em relação ao recorde anterior (...). O que podemos dizer é que esses registos de calor são um poderoso lembrete do impacto que as mudanças climáticas podem ter nas nossas vidas”, comentou Carlo Buontempo.

O aumento e a intensificação das ondas de calor em todo o mundo são as manifestações mais claras do aquecimento global. De acordo com os registos históricos usados, o período 2014-2019 foi o mais quente, tendo em 2016 sido registadas as temperaturas mais elevadas, aparecendo os anos de 2019 e 2018 em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Enquanto o mundo já ganhou pelo menos + 1,1°C em relação à era pré-industrial, incentivando o aumento de eventos climáticos extremos, o Acordo de Paris visa conter esse aquecimento abaixo de + 2°C, se possível 1,5°C.

Passado mês de Junho foi o segundo mais quente da Europa

O passado Junho foi também o segundo mais quente na Europa e um dos meses que à escala mundial registou temperaturas mais elevadas, segundo um estudo do Copernicus. A onda de calor atingiu o pico a nordeste do continente europeu e alastrou-se para o Irão, Paquistão e regiões como o norte de África.

Segundo o relatório publicado esta quarta-feira, o mês passado junta-se a Junho de 2018 como o quarto mais quente a nível global, após os meses de Junho de 2016, 2019 e 2020.

O Serviço de Alterações Climáticas Copernicus utilizou dados dos últimos 30 anos para calcular as médias meteorológicas, tendo a Organização Meteorológica Mundial fornecido números e gráficos de períodos anteriores para efeitos de “transparência”.

O C3S, implementado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo em nome da União Europeia, publica regularmente boletins mensais sobre as alterações observadas na temperatura global do ar de superfície, cobertura de gelo e variáveis hidrológicas.