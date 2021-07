Covid-19: OMS recomenda medicamentos que reduzem risco de morte em doentes graves

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou o tratamento de doentes com casos graves de covid-19 com os medicamentos tocilizumab e sarilumab, considerando que permitem reduzir a necessidade de ventilação mecânica e o risco de morte.

“Em pacientes com covid-19 gravemente doentes, o sistema imunitário reage de forma exagerada, gerando citocinas como a interleucina-6. Os ensaios clínicos têm testado se os medicamentos que inibem os efeitos da interleucina-6, como tocilizumab e sarilumab, beneficiam os doentes hospitalizados. Esses estudos relataram benefícios”, refere a OMS em comunicado.

A recomendação da OMS surge na sequência de uma investigação publicada na revista Journal of the American Medical Association (JAMA), que analisou 27 estudos em 28 países envolvendo cerca de 11 mil doentes, concluindo que o tratamento com os medicamentos que bloqueiam os efeitos da interleucina-6 diminui o risco de morte e a necessidade de ventilação mecânica em doentes hospitalizados.

A investigação, coordenada pela OMS em parceria com as instituições britânicas King's College de Londres, Universidade de Bristol, University College de Londres e Guys e St Thomas NHS Foundation Trust, concluiu ainda que o tocilizumab e o sarilumab, habitualmente indicados para a artrite reumatóide, foram mais eficazes quando administrados com corticosteróides.

“Em pacientes hospitalizados, a administração de um desses medicamentos, além dos corticosteróides, reduz o risco de morte em 17%, em comparação ao uso de corticosteróides isoladamente. Em pacientes sem ventilação mecânica, o risco de necessidade de ventilação mecânica ou morte é reduzido em 21%, em comparação com o uso de corticosteróides isoladamente”, adiantou a OMS.

“Reunir os resultados de estudos realizados em todo o mundo é uma das melhores maneiras de encontrar tratamentos que ajudarão mais pessoas a sobreviver à covid-19. Actualizamos a nossa orientação de tratamento de cuidados clínicos para reflectir este desenvolvimento mais recente”, adiantou Janet Diaz, responsável da gestão clínica das emergências de saúde da OMS.

Para Manu Shankar-Hari, médico e professor de cuidados intensivos no King's College de Londres, esta investigação comprovou que os “antagonistas da interleucina-6 reduzem as mortes por covid-19, ou seja, salvam vidas e evitam a progressão para doença grave que requer suporte respiratório com um ventilador”.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.987.613 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,1 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus. Em Portugal, desde o início da pandemia, em Março de 2020, morreram 17.118 pessoas e foram registados 892.741 casos de infecção, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde.