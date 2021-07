Task force apela a cumprimento de horários e critica “comportamentos menos correctos”

A task force para o plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal apelou esta terça-feira que os utentes respeitem os horários definidos para a vacinação contra a doença para evitar as longas filas que se têm registado. A estrutura lamenta “alguns comportamentos menos correctos de alguns utentes” para com profissionais destes centros de vacinação.

“Nos últimos dias, um significativo número de utentes sem agendamento dirigiram-se a alguns Centros de Vacinação ‘Covid’ (CVC) para serem vacinados nas modalidades ‘Casa Aberta’ e ‘antecipação da 2ª dose da AstraZeneca’, sem respeitarem horários estipulados por cada CVC”, refere a entidade em comunicado.

Com o objectivo de minimizar o número de pessoas e “diluir o fluxo de utentes nos CVC, reitera-se o pedido para que todos os utentes respeitem com os horários estabelecidos, quer no agendamento SMS/telefonema, quer para as modalidades ‘Casa Aberta’ e ‘antecipação da 2ª dose da AstraZeneca’.”

A task force recorda ainda que os horários se encontram disponíveis no portal da DGS.

Chegaram ao conhecimento da task force “relatos de comportamentos menos correctos de alguns utentes para com os muitos profissionais, que em cada CVC, dão diariamente o seu melhor para garantir a segurança e qualidade do processo de vacinação.”

“Desta forma, volta a apelar-se à compreensão e tolerância de todos os utentes no respeito pelas orientações e aconselhamento destes profissionais, apesar de alguns constrangimentos e perturbações e inerente perda de qualidade do processo nesta fase, essenciais ao normal funcionamento dos CVC e ao cumprimento do objectivo a que nos propusemos de vacinar mais de 850 mil esta semana”, lê-se ainda.

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task force, admitiu, na segunda-feira, que a possibilidade de longas filas nos centros de vacinação era expectável devido ao aumento do ritmo do processo, mas reconheceu que é um problema que terá de ser resolvido.

Esta segunda-feira, 5 de Julho, foi atingido um novo recorde diário de vacinação com mais de 141.500 inoculações, “estimando-se que durante o dia de hoje, 6 de Julho, se possa no mínimo igualar este valor, vacinando-se mais de 280 mil pessoas em dois dias”, remata o comunicado da task force.