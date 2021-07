Tancos: MP pede absolvição de Azeredo Lopes e dez anos de prisão para João Paulino

Procurador considerou não ter ficado provado não ficou provado, em sede de julgamento, que José Azeredo Lopes tivesse conhecimento de que alguma coisa estivesse a ser negociada com um suspeito do furto tendo como contrapartida a entrega do material.

José Azeredo Lopes, que assumia a pasta da Defesa quando se deu o furto do armamento de Tancos e a sua recuperação, três meses depois, tinha o “dever ético” de informar a Procuradoria-Geral da República de que estavam em curso diligências para encontrar o material pela Polícia Judiciária Militar (PJM), concluiu o procurador que acompanhou o julgamento de Tancos e apresentou esta terça-feira as suas alegações finais.

Nelas, pede a absolvição do ex-governante que vinha pronunciado dos crimes de denegação de justiça e prevaricação, abuso de poderes e favorecimento pessoal.

Disse o procurador Manuel Nunes Ferrão, que não ficou provado, em sede de julgamento, que José Azeredo Lopes tivesse conhecimento de que alguma coisa estivesse a ser negociada com um suspeito do furto tendo como contrapartida a entrega do material.

Para os militares da Polícia Judiciária Militar (PJM) e do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Loulé entendeu de outro modo: embora reconhecendo que não foi produzida “prova segura” no julgamento de que estes negociaram com Paulino a entrega do material em troca da garantia de que não viesse a ser perseguido criminalmente, disse que isso “era o mais provável”.

“Para estes factos, parece-me mais provável, mas em termos de prova não tenho essa segurança”, afirmou Manuel Nunes Ferrão.

Para Paulino, que é o autor do furto, o procurador pediu uma pena de prisão efectiva de nove ou dez anos. Não especificou, mostrando-se mais determinado em justificar que pedia esta pena em cúmulo jurídico dos crimes de terrorismo (pelo assalto), tráfico de droga, que foi encontrada em sua posse (mais de 14 quilos avaliados em mais de 96 mil euros) e ainda detenção ilegal de munições.

“Assaltar uma unidade militar e levar armamento é muito grave” e Paulino tinha um objectivo muito claro quando decidiu fazê-lo, acrescentou o magistrado. “Pela análise que faço da prova, o objectivo do Paulino era vender aquele material. Ele sabia qual o material que estava dentro daqueles paióis.”

O procurador considerou que se fez prova que Paulino tinha como objectivo vender este material para criminalidade organizada o que, segundo ele, agrava a ilicitude do crime. “Pela análise que faço da prova, o objectivo do Paulino era vender aquele material. E vender para grupos de criminalidade organizada ou grupos terroristas.” Justifica o seu entendimento pelo facto de “não ver este material ser utilizado noutro tipo de funções”.