Quase 40% das pessoas abaixo de 50 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina anticovid-19

Foram administradas em Portugal mais de 830 mil doses na última semana, entre as pessoas que receberam a primeira dose e as que completaram a vacinação contra a covid-19. O país soma agora mais de 5,7 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose da vacina (5.740.878), correspondentes a 56% da população portuguesa, segundo o relatório de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta terça-feira. Destas, 3.720.680 já têm a vacinação completa (36% da população).

O plano de vacinação tem abrangido pessoas cada vez mais novas, e os números desta semana reflectem isso mesmo, com o maior salto em termos absolutos verificou-se nas vacinações iniciadas em pessoas dos 25 aos 49 anos: foram 324.458 na semana entre 27 de Junho e 4 de Julho, o que corresponde a 80% das primeiras doses administradas durante esse período. Em termos de segundas doses, 16% neste grupo já tomou (534.840).

Considerando as faixas etárias dos 18 aos 24 anos e dos 25 aos 49 anos, mais de 1,5 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose do medicamento contra a covid-19, 37% deste universo.

Por outro lado, foi num grupo etário mais avançado que se verificou o maior salto nas percentagens de imunização: esta semana chegou-se aos 75% de pessoas entre os 65 e os 79 anos com a vacinação completa, mais 11% do que na semana anterior. Isto traduz-se em 181.295 segundas doses administradas a pessoas nesta faixa etária, que tem já 98% com pelo menos uma dose tomada (1.591.975).

Com 98% da população já pelo menos parcialmente imunizada está o grupo de mais de 80 anos (670.343 pessoas), sendo que neste caso 94% já concluiu o processo (639.895).

Dos 50 aos 64 anos, cerca de 88% já recebeu uma dose da vacina (1.913.244 portugueses), com 65.486 pessoas neste grupo etário a receberem a primeira dose durante a semana em análise. Houve ainda 178.097 pessoas a receber a segunda dose para um total de 1.281.540 (59%).

O auto-agendamento para a toma da vacina contra a covid-19 para quem tem 27 ou mais anos já está disponível online no site do Ministério da Saúde. Este domingo arrancou a vacinação de quem tem mais de 18 anos, através de convocatória por parte do Serviço Nacional de Saúde.