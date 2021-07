Professores de Geometria desvalorizam erro no exame nacional

Associação de docentes “lamenta” que a situação não tenha sido detectada nas várias fases de verificação do enunciado, na qual também está envolvida.

A Associação de Professores de Geometria e de Desenho (Aproged) considera que o erro detectado no exame nacional do ensino secundário de Geometria Descritiva A, realizado na segunda-feira, não impedia os alunos de resolver o exercício. Ainda assim, aquele organismo “lamenta” que a situação não tenha sido detectada nas várias fases de verificação do enunciado, na qual também está envolvida.