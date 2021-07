Lançado concurso público internacional para linha de metrobus que vai ligar a Praça do Império à Boavista até 2023

A ocasião foi assinalada, esta manhã, com a presença do primeiro-ministro e do secretário de estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, na cerimónia de lançamento do concurso de concepção e construção do sistema BRT, uma das grandes novidades da expansão do Metro do Porto.

O concurso público internacional de concepção e construção do sistema de Bus Rapid Transit (BRT) – um transporte rodoviário em canal situado entre um double decker [autocarro de dois pisos] ou um autocarro articulado, e um veículo de metro –, que vai percorrer a Avenida da Boavista até à Praça do Império via Marechal Gomes da Costa em 15 minutos, foi lançado na manhã desta terça-feira, numa cerimónia que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa e do secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro.

São “oito quilómetros de mobilidade verde”, movida a hidrogénio e com prioridade sobre os outros modos, que constituem uma das grandes novidades da nova fase de expansão do Metro do Porto. Inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a nova linha Império-Boavista representa um investimento de 66 milhões de euros e deverá estar a funcionar até 31 de Dezembro de 2023.

A nova linha vai ter oito estações de superfície e as estações situadas ao largo da Marechal Gomes da Costa serão desenhadas pelo arquitecto Álvaro Siza.

O prazo de execução da obra é de 20 meses, prevendo-se que possa engrossar a rede diária do Metro do Porto numa média diária superior a 31 mil clientes, o equivalente a mais de 11 milhões de validações/ano.

As propostas para o concurso público internacional da empreitada deverão ser entregues até Outubro. A obra propriamente dita está orçada em 45 milhões de euros, a que acresce o valor necessário para adquirir o equipamento de apoio à operação e os veículos para a frota BRT da cidade.

O sistema de metrobus, com veículos articulados e lotação entre 180 e 220 passageiros, terá uma capacidade de transporte de cerca de 4400 pessoas hora/sentido. Actualmente, o Metro do Porto dispõe de uma capacidade máxima actual de 9000 pessoas hora/sentido.

Inicialmente prevista, segundo estudo prévio de impacto ambiental realizado em 2009, para ligar os concelhos do Porto e Matosinhos através da construção na faixa do Campo Alegre, esta oferta suplementar teve de ser alterada no seu traçado devido a constrangimentos de natureza construtiva e infra-estrutural, deslocando-se para a Boavista. Em entrevista ao PÚBLICO, Tiago Braga, presidente da Metro do Porto, já havia justificado que este é o “canal natural para “servir a zona ocidental do Porto com intensidade