“Fecho” da Área Metropolitana de Lisboa faz aumentar entradas e saídas nos dias úteis

Movimento de entrada e saída da Área Metropolitana de Lisboa durante os restantes dias da semana “compensou as restrições”. Impacto é mais positivo na circulação à noite, com mais de 90% dos residentes a ter cumprido o recolher obrigatório às 23h.

A proibição de circulação quer para dentro, quer para fora da Área Metropolitana de Lisboa (AML) aos fins-de-semana reduziu a mobilidade durante os dias da limitação, mas não reduziu a deslocação durante os restantes dias que até aumentaram.

De acordo com a consultora PSE, especializada em ciência de dados, a medida incluída no pacote de restrições excepcionais para mitigar a transmissão do SARS-CoV-2 na zona da capital reduziu o tráfego durante o fim-de-semana, mas os valores totais da última semana “estão praticamente em linha com o volume de tráfego normal de uma semana média na AML” para entradas e saídas, registando até um aumento.

Segundo a empresa, numa semana média (valores com base em Maio de 2021) saem todos os dias da AML 152 mil pessoas residentes e entram 168 mil não residentes. Os valores da última semana foram até superiores a este registo: houve cerca de 154 mil saídas médias diárias de residentes e 177 mil entradas de não residentes. Tendo em conta que houve uma redução das deslocações durante o fim-de-semana, pode concluir-se que o movimento nos restantes dias da semana “compensou as restrições”.

“Houve um fenómeno de antecipação das deslocações que foi particularmente visível no número de pessoas que saíram da Área Metropolitana de Lisboa na quarta, quinta e mesmo na sexta-feira anteriores às restrições do fim-de-semana”, escreve a PSE em comunicado.

O impacto das medidas de confinamento é mais positivo no que diz respeito ao recolher obrigatório. Em contraciclo ao que se vinha a verificar desde o início do mês de Junho, registou-se na última semana um aumento do confinamento nocturno ao fim-de-semana na Área Metropolitana de Lisboa. Na semana anterior, 13% dos residentes saíram de casa nas noites de sexta e sábado (25 e 26 de Junho), sendo este grupo composto “esmagadoramente” por jovens entre os 15 e os 34 anos.

Esta semana, a percentagem de pessoas que saíram de casa foi de 9,3%, o que significa que mais de 90% da população não saiu de casa entre as 23h e as 5h.

“Em termos práticos, esta medida impediu, em média, cerca de 57 mil saídas por noite a partir das 23h, face ao valor médio nocturno dos últimos quatro fins-de-semana. Adicionalmente, o segmento onde esta medida teve maior impacto foi sobretudo na classe mais jovem (15 aos 34 anos). Podemos, por isso, estimar que foram evitadas cerca de 114 mil saídas nocturnas”, conclui a PSE, ressaltando que estes valores não distinguem saídas de casa por trabalho, lazer ou outros motivos.

A recolha de dados da PSE é feita a partir de uma aplicação em smartphones (com recolha de dados contínua através de monitorização de localização e meios de deslocação via aplicação móvel) e abrange perto de 3700 pessoas com mais de 15 anos das regiões do Grande Porto, Grande Lisboa, litoral Norte, litoral Centro e distrito de Faro.