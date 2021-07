Mais uma morte e 2170 casos de covid-19 em Portugal. Internamentos estabilizam

Portugal registou na segunda-feira uma morte e 2170 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira.

Desde o início da pandemia, Portugal já soma 892.741 casos de covid-19 e 17.118 óbitos associados à doença.

O número de internamentos estabilizou depois de seis dias consecutivos a subir. Há, actualmente, 613 doentes internados – o mesmo número de pessoas do balanço anterior. O volume de hospitalizações nas unidades de cuidados intensivos (UCI) diminuiu pela primeira vez ao fim de quatro dias. Existem agora menos três doentes internados, num total de 133 pessoas.

A única morte foi registada na região Norte, tratando-se de uma mulher na faixa etária acima dos 80 anos.

Lisboa e Vale do Tejo concentra mais de metade das novas infecções, somando 1151 casos, o que representa 53% do total. Seguem-se o Norte com 637 casos (29%), o Centro (166 infecções), o Algarve (145) e o Alentejo (52). Na Região Autónoma da Madeira foram reportados dez novos casos e os Açores somaram nove.

Recuperaram da doença 2510 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 837.135 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

De acordo com a DGS, há 38.488 casos activos da doença, menos 341 em relação a domingo. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

Os valores da matriz de risco mantêm-se os mesmos de segunda-feira, uma vez que são actualizados às segundas, quartas e sextas-feiras. Portugal está cada vez mais na “zona vermelha": o índice de transmissibilidade – conhecido como R(t) – situa-se agora nos 1,20 (se contarmos com as regiões autónomas este valor desce para os 1,19). A incidência fixa-se nos 231 casos por 100.000 habitantes, a 14 dias, em Portugal Continental. Se contabilizarmos também as ilhas, este valor desce para os 224,6 casos por 100 mil habitantes.

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu, na segunda-feira, que Portugal, “no pior cenário”, pode chegar aos quatro mil casos por dia de covid-19. Ao ritmo actual de infecções, em 15 dias, os internamentos em enfermaria chegarão aos 800 e nos cuidados intensivos aos 150.