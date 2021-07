Presidente destaca exploradores modernos na compreensão da urgência da conservação do planeta

O Presidente da República considerou nesta terça-feira que a experiência dos exploradores modernos contribui para compreender “a importância e a urgência da conservação” do planeta, esperando que as suas histórias inspirem várias gerações e induzam mudanças na sociedade.

Numa mensagem gravada dirigida à Cimeira Global de Exploração que começou hoje em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a reunião de “indivíduos extraordinários que desafiam as fronteiras do conhecimento” contribui para “inspirar várias gerações, impelindo a mudança na sociedade”, tornando-a “mais consciente, mais mobilizada” e reconciliada “com a natureza e a urgência da cooperação e atenção global no combate às alterações climáticas”.

“Compreendemos a importância e a urgência da conservação de tudo o que nos rodeia: da Terra, dos oceanos, do Espaço, e também percebemos que estamos todos ligados”, referiu o chefe de Estado na abertura do encontro, que até sexta-feira junta em Lisboa e nos Açores exploradores de mais de 30 países, bem como em outros pontos do mundo em ligações virtuais.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que o segundo encontro organizado em Portugal pelo Clube dos Exploradores, uma organização que remonta a 1904, é “essencial para mostrar ao que peritos de todo o mundo dedicam as suas vidas, como o fazem e para quê ao longo de décadas, das profundezas dos oceanos, do topo das montanhas, do espaço aos desertos e florestas tropicais”.

“Rompem fronteiras e levam-nos além do conhecimento, contribuindo de forma tão real para nos aproximarmos do desconhecido”, considerou o chefe de Estado, frisando que “inovação tecnologia de ponta e curiosidade são o mote que aponta a direcção do futuro da exploração científica”.

A cimeira decorre até dia 9, repartida entre a Gare Marítima de Alcântara e o Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, com transmissões virtuais das sessões na página do encontro na Internet, abordando a exploração dos oceanos, esforços de conservação da natureza e exploração espacial, entre outros temas.