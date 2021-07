Manuel Luís Goucha entra nas autárquicas ao lado de Suzana Garcia

O apresentador vai presidir à comissão de honra da candidata do PSD, do CDS e do MPT à Câmara da Amadora.

Há mais uma cara conhecida que vai participar, sem protagonizar uma candidatura, na corrida autárquica da Amadora. Manuel Luís Goucha, apresentador de televisão, foi convidado para ser presidente da comissão de honra de Suzana Garcia, candidata do PSD, do CDS e do MPT, e aceitou. A advogada apresenta oficialmente a sua candidatura nesta quarta-feira na Amadora.

O DJ Mastiksoul produziu o hino de campanha que será revelado no momento do lançamento, assim como os nomes dos candidatos à Juntas de Freguesia e à Assembleia Municipal e os restantes apoiantes que integram a comissão de honra.

Rui Rio não estará presente no momento em que Suzana Garcia oficializa a sua entrada na corrida, mas far-se-á representar pelo vice-presidente do PSD, David Justino. Também estarão presentes e intervirão os presidentes do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, e do MPT, Pedro Soares Pimenta.

A apresentação da candidatura realiza-se pelas 19h, no anfiteatro ao ar livre do Parque Central da Amadora. “Em virtude da actual situação pandémica serão seguidas as recomendações da DGS designadamente o cumprimento das normas de higienização, uso obrigatório de máscara de protecção, e limite de lotação e distanciamento social”, lê-se na convocatória.