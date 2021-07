Queres aprender mais sobre cibersegurança? O Best Porto tem um curso de Verão

Promovido pelo Best Porto, o 007: Licence to Hack destina-se aos curiosos pela área da cibersegurança. Acontece de 31 de Agosto a 9 de Setembro no Porto e as inscrições estão abertas até 24 de Julho.

Até 24 de Julho, estão abertas as candidaturas para o curso de Verão 007: License to Hack promovido pela grupo de estudantes Best Porto. Existem 16 vagas disponíveis para os estudantes do ensino superior português das áreas da Engenharia e das Ciências.

A formação tem a duração de dez dias e acontece de 31 de Agosto a 9 de Setembro no Porto. Foca-se na área da cibersegurança e aborda temas como criptografia, hacking, cibersegurança pessoal, legalidade na cibersegurança e segurança nas redes. A inscrição tem o custo de 55 euros, mais 35 euros de caução, e inclui as despesas de alojamento, transporte e alimentação.

O objectivo é que os estudantes terminem o curso com ferramentas úteis dentro do hacking e segurança de redes para futuras carreiras. Para se inscreverem, os interessados devem preencher o formulário disponível no site. “Ao longo dos anos, temos vindo a ser muito bem-sucedidos em criar relações fortes entre estudantes de tecnologia, universidades e empresas, envolvendo-os em actividades comuns”, esclarece Flávia Carvalhido, a responsável pelo evento.

O 007: License to Hack é organizado pelo Best Porto, um grupo local da associação internacional de estudantes sem fins lucrativos Board of European Studentes of Technology (Best), sediado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e com representação da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Texto editado por Amanda Ribeiro