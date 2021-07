Saúde mental, clima e pandemia: os desafios do nosso tempo vistos por fotógrafos de todo o mundo

São fotógrafos profissionais, amadores ou estudantes de todo o mundo que assinam as 90 fotografias finalistas do Wellcome Photography Prize. Na terceira edição, o concurso de fotografia foca-se em três desafios mundiais "e urgentes, do nosso tempo": a saúde mental (Managing Mental Health), o aquecimento global (Health in a Heating World) e as doenças infecciosas (Fighting Infections). Em cada uma delas, há a possibilidade de concorrer com uma fotografia individual ou com uma série.

Para a primeira categoria, há retratos de pessoas com problemas mentais "desde Londres, ao Irão, até à África do Sul", lê-se no comunicado enviado pelo concurso ao P3. Imagens de vício, depressão, défice de atenção e hiperactividade — como viver com elas e como superá-las —, mas também de comunidades e organizações que se unem para ajudar quem precisa, como é o caso do grupo de observação de pássaros (imagem 20 da fotogaleria), que ajuda pessoas com problemas mentais a conectarem com a natureza.

Na categoria Health in a Heating World, os fotógrafos procuraram realçar os problemas de saúde que podem advir da constante subida da temperatura e, nas imagens finalistas, figuram refugiados climáticos, a ameaça dos incêndios e do risco de cancro da pele. Na última, Fighting Infections, são retratados aqueles que, em ano marcado pela pandemia, lutaram contra infecções e doenças à volta do mundo. Nesta categoria, os fotógrafos mostram como a covid-19 afectou de diferentes formas pessoas de todo o mundo: ora pôs hospitais à prova; ora pôs a descoberto problemas sociais que já existiam. A série do fotógrafo Hugh Kinsella Cunningham, sobre o aparecimento de novos vírus na República Democrática do Congo, publicada no P3, é uma das finalistas desta categoria.

Os seis vencedores (dois por cada categoria) serão anunciados no dia 28 de Julho e deverão receber um prémio de 10 mil libras (cerca de 11 mil euros). Todas as imagens finalistas podem ser vistas aqui; aqui fica uma pequena selecção.