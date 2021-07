Desabamento de edifício em Belém faz dois feridos. Trabalhador soterrado já foi transportado para o hospital

A vítima foi considerada em estado grave, mas está “consciente e cooperante” e não corre perigo de vida, de acordo com as autoridades. O outro trabalhador teve ferimentos ligeiros. Alerta para o desabamento foi dado perto das 16h.

O desabamento de parte da fachada de um edifício na Rua da Fábrica Carp, em Belém, Lisboa, provocou esta terça-feira ferimentos em dois trabalhadores da construção civil. Um destes ficou soterrado durante cerca de uma hora na sequência da derrocada, mas já foi resgatado e está a receber assistência médica, confirmou ao PÚBLICO fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. O homem que acabou por ficar soterrado estaria dentro de uma das máquinas que operavam no local.

Em declarações aos jornalistas no local, o tenente-coronel dos Sapadores, Tiago Lopes, adiantou que este trabalhador foi encaminhado para o hospital São Francisco Xavier e considerado em estado grave, mas está “consciente e cooperante” e “não corre risco de vida”. O trabalhador tem 44 anos.

O outro homem envolvido no incidente, com 66, já fora transportado para o Hospital de São Francisco Xavier com “escoriações ligeiras” na face e nos membros.

O tenente-coronel avançou ainda que vai ser realizada no local uma “despistagem” preventiva com a equipa cinotécnica dos Sapadores para garantir que não há mais pessoas nos escombros, ainda que não haja suspeitas de outros envolvidos no acidente de trabalho.

​Não foi avançada ainda uma causa para o desabamento, mas o edifício já estaria para ser demolido.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), o alerta para o desabamento foi dado perto das 16h. No local estão neste momento 24 operacionais e seis veículos das autoridades.

Pelas 18h entraram em acção dois cães de resgate do Regimento de Sapadores. De acordo com o Lopes Tiago, esta acção é feita em duas fases. Numa primeira fase um dos animais verifica se há sinais de vida e depois, num segundo varrimento, um novo cão volta a verificar se não há mais ninguém presente. Para o tenente-coronel, este procedimento é apenas para “ficar com a consciência tranquila” e por “questões de segurança”.

Uma vez confirmado não haver mais trabalhadores no local, o assunto passa então para as entidades competentes, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa e a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT). De acordo com o tenente-coronel não terá caído apenas parte da fachada do prédio, mas também “parte do miolo”. As causas para o ocorrido mantêm-se por apurar.