Um caso em 10 milhões: Gaivota abriu porta do porão de carga de avião na Madeira

O acidente, revelado esta semana, aconteceu em Junho de 2011 no Funchal. Airbus fala em “falha catastrófica” com 112 pessoas a bordo. Todos se salvaram mas do susto não escaparam.

Foi só um susto, mas foi um dos grandes. Junho de 2011, Santa Cruz, Madeira. Um Airbus A320, da SATA, faz-se à pista do aeroporto madeirense com sete tripulantes e 105 passageiros a bordo. O destino é Copenhaga, na Dinamarca, mas não vai lá chegar.

Já para lá dos dois terços da pista, quase em plena aceleração, o aparelho é atingido por um bando de gaivotas. O trem de aterragem, flaps, a fuselagem e a asa recebem o impacto e os dois motores “engolem” algumas aves, ficando também danificados.

Mais grave e muito, mas muito improvável, foi o facto de uma gaivota ter atingido o manípulo de abertura de uma das portas do porão de carga, fazendo-a abrir em pleno voo.

A Airbus definiu o acidente como uma “falha catastrófica”, considerando que, devido aos sistemas de segurança – a porta só abre quando o manípulo é colocado a um determinado ângulo –, a probabilidade desta ocorrência é de um para 10 milhões. “Este evento foi o único conhecido até à data, resultando na abertura inadvertida da porta de carga entre as centenas de milhões de horas de voo acumuladas na família de aeronaves A320”, indica o fabricante aeronáutico, no relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), divulgado esta semana.

O avião, com os motores a perder potência, esteve cerca de três minutos no ar, antes de voltar a aterrar de emergência no aeroporto madeirense. Só na pista é que os pilotos foram informados de que a porta do porão de carga estava aberta, pois o sistema de alerta automático ainda não existia na altura do acidente.

“Se o evento ocorresse com um diferencial de pressão da cabine superior (portanto, a uma altitude mais elevada, mas com uma probabilidade muito menor de encontrar aves), a consequência da abertura da porta em voo pressurizado poderia, em última análise, ser ‘catastrófica'”, concluiu o GPIAAF, que recomenda à Airbus o desenvolvimento para a família Airbus A320 de um sistema de alerta e respectivo procedimento para a tripulação, para a eventualidade da abertura da porta do porão de carga.

Para já, em resultado do acidente, foram tomadas medidas por parte do fabricante aeronáutico. A Airbus estabeleceu um plano para estudar as forças aplicadas no manípulo, que possam resultar na abertura acidental da porta de carga. O resultado foi a disponibilização, em 2016, de um novo sistema com uma funcionalidade adicional para evitar a deslocação inadvertida do manípulo da porta de carga devido ao impacto de aves.

Também o aeroporto da Madeira respondeu ao acidente, introduzindo em 2017 um serviço de falcoaria, como reforço às medidas já existentes – pirotécnica, armas de fogo, alarmes sonoros, desinfestação das bermas da pista –, para reduzir a população de aves junto à infra-estrutura aeroportuária.

Desde essa data, adianta o GPIAAF, não foram registados mais incidentes envolvendo aves no aeroporto da Madeira. Mesmo antes disso, o índice de bird strikes (colisão com aves) no Funchal estava em linha com os maiores aeroportos mundiais. No Reino Unido, o índice é de 5,00 ocorrências por 10 mil movimentos de aeronaves. Na Alemanha, o valor é de 4,42, e no arquipélago a média ronda os 4,00.