Agente de Britney Spears diz que a artista se quer reformar e demite-se

Larry Rudolph trabalha com a cantora há 25 anos, mas garante que não fala com ela há mais de dois anos e meio.

Dias depois da empresa de gestão de fortunas e investimentos, Fundo Bessemer, ter apresentado um pedido em tribunal para que lhe seja retirada a responsabilidade de ser co-curadora dos bens de Britney Spears, o agente da artista decidiu agora deixar de trabalhar com a “princesa da pop”. A notícia foi confirmada pela revista Variety que teve acesso a uma carta escrita por Larry Rudolph para Jamie Spears.

Passaram duas semanas desde que Britney Spears, de 39 anos, fez uma declaração emotiva, por videochamada, ao tribunal, em que descreveu a tutela a que está sujeita, desde 2008, como “estúpida” e “abusiva”, desabafando que quer a sua “vida de volta”. No testemunho, a estrela contou ter sido forçada a tomar um medicamento contra a sua vontade e ter sido impedida de casar ou de remover um dispositivo contraceptivo para poder tentar ter um bebé com o seu actual companheiro, Sam Asghari (Britney Spears tem dois filhos, Sean, de 15, e Jayden, de 14 anos, que estão com o pai, o dançarino e rapper Kevin Federline).

O ex-fenómeno adolescente, conhecida por sucessos como Toxic ou Baby one more time, terá agora manifestado a sua vontade em abandonar a carreira artística. Na carta enviada por Larry Rudolph a Jamie Spears e Jodi Montgomery – também tutora dos bens de Britney –, o agente da artista revela que Britney Spears “manifestou a intenção de reformar-se”, pelo que os seus “serviços já não são necessários”.

Larry Rudolph trabalha com a cantora há 25 anos e aproveitou a ocasião para lavar as suas mãos, garantindo que nunca esteve envolvido na perda de autodeterminação da cantora e na tutela a que está sujeita há 13 anos. Desde 2008 que Britney não é independente, tendo, ainda assim, na década seguinte, lançado três álbuns, ocupado o lugar de jurada no programa The X Factor e feito espectáculos em Las Vegas. Tudo isto enquanto viveu sob as restrições de um acordo judicial complexo, onde o seu pai e o seu advogado agiram como guardiões. Agora, terá pedido para se afastar definitivamente da carreira musical.

Na carta, publicada em primeiro lugar na Deadline e confirmada depois pela Variety, o agente conta que não fala com a cantora há mais dois anos e meio. “Fui originalmente contratado a pedido da Britney para ajudar a gerir e prestar assistência na sua carreira. Como seu agente, acredito ser do melhor interesse da Britney que me retire da sua equipa, visto que os meus serviços profissionais já não são precisos”, terá escrito na carta.

Mas Larry Rudolph não fecha definitivamente a porta e garante que, caso a artista volte a precisar dele, estará sempre disponível. “Desejo à Britney toda a saúde e felicidade do mundo”, termina o agente, que já representou artistas como Pitbull, o vocalista dos Aerosmith, Steven Tyler, Miley Cyrus e Avril Lavigne.