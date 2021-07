Aldeia da Margarida: Há um novo hotel rural em Cinfães do Douro

Situada entre a serra e o rio, na freguesia de Tarouquela, a Aldeia da Margarida é a mais recente unidade de turismo rural de Cinfães do Douro, no distrito de Viseu. Inaugurada em Maio, conta com oito suítes, piscina exterior, restaurante, pomar, horta biológica e animais, numa propriedade com cerca de 0,6 hectares.

O espaço, anunciam em comunicado, “convida a desacelerar, regressar às origens e recuperar energias num ambiente imerso na natureza”, próximo de atracções como os rios Paiva e Douro, a serra de Montemuro ou os Passadiços do Paiva e a novíssima Ponte 516 Arouca.

Cada suíte, com capacidade até quatro pessoas, recebeu um nome em homenagem à paisagem que se avista lá fora: Laranja, Limão, Cereja, Maracujá, Castanha, Lantana, Camélia e Orquídea. Com dimensões entre os 22 e os 35 metros quadrados e uma decoração “minimalista” e em “cores neutras”, os quartos estão distribuídos pelos diferentes edifícios da propriedade “para garantir a privacidade dos hóspedes”.

Além da piscina exterior, os clientes poderão visitar os “hóspedes permanentes” da Aldeia da Margarida, entre ovelhas, galinhas, pavões e outros animais, ou caminhar por entre “as mais de 300 árvores de fruto” e produtos da horta biológica.

Já no restaurante da propriedade, os pratos são “inspirados na gastronomia tradicional portuguesa”, destacando-se a posta de vitela arouquesa ou o polvo à lagareiro. Além do pequeno-almoço, incluído na estadia, servem-se refeições ligeiras durante todo o dia e jantares à carta, mediante reserva antecipada.