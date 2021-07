As sombras e a esperança da Maia nas fotografias de Alfredo Cunha

Quase vazia, escondida nas sombras e ao mesmo tempo contemplativa e esperançosa. Foi esta a Maia que o fotógrafo Alfredo Cunha encontrou já este ano e que agora nos revela ao longo da exposição Livro da Maia - 2021, uma narrativa da nossa realidade, num tempo difícil, concreto e específico — que também é, na verdade, um livro.

"Uma narrativa, um testemunho multifacetado, que autor-fotógrafo-artista teve toda a liberdade em construir e que resulta do seu génio, sensibilidade, inteligência, técnica e talento", destaca Mário Nuno Neves, vereador da Cultura e do Planeamento Territorial da Câmara da Maia.

É um “olhar para dentro” protagonizado por “alguém de fora”, despido de qualquer preconceito ou guião prévio. "Surpreendente para todos os que são de fora (como o autor é) e folhearão este livro e sobretudo surpreendente para todos os que sendo de dentro, nunca viram o dentro a que pertencem com esta perspectiva".

Mário Nuno Neves sublinha a "capacidade de surpreender, de espantar, de fazer pensar e levar a questionar quem da Maia nada sabe e quem da Maia tudo, ou quase tudo, julga saber”.

A exposição Livro da Maia - 2021 está patente até 22 de Agosto nas Galerias do Fórum da Maia, com entrada gratuita, de terça a domingo (das 10h às 22h). O livro com o mesmo nome está disponível na Biblioteca Municipal da Maia pelo valor de 30 euros.