Wanted”: turistas americanos cobiçam-se

Para onde vão os 4 mil milhões de dinheiro público a investir na TAP com a falácia do turismo, dos emigrantes e do emprego? Estamos à procura dos turistas certos investindo na companhia errada.

Os americanos viajam muito e com frequência, principalmente dentro do próprio país. São proporcionalmente poucos os turistas americanos que viajam para o estrangeiro. Os que o fazem, vão sobretudo para o México e Canadá. Ainda que apenas 12% dos americanos faça férias noutras latitudes, essa percentagem traduz-se em 40 milhões de potenciais turistas com um perfil altamente cobiçado porque, de uma forma geral, gastam e consomem muito, estão predispostos a pagar por luxo e por todo o tipo de extras. Não é por isso de admirar que a UE se tenha antecipado para assinalar a sua prontidão em receber os americanos no Velho Continente este Verão.