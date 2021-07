Factura da Sorte: Estado já deu 117 Audi e 10,3 milhões em certificados

Iniciativa de combate a evasão fiscal teve início em Abril de 2014 e dura até hoje, mas prémio mudou com o governo socialista, que passou a atribuir certificados do Tesouro.

Entre Abril de 2014 e Dezembro do ano passado, o Estado já ofereceu 117 Audi (A4 e A6) e 10,3 milhões de euros em Certificados do Tesouro a contribuintes premiados no âmbito da Factura da Sorte, uma iniciativa criada para impulsionar o pedido de factura com número de identificação fiscal (NIF) e combater a evasão.