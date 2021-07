EDP alvo de buscas por suspeitas de fraude fiscal na venda das barragens

Procuradores do Ministério Público e inspectores da Autoridade Tributária e Aduaneira realizam buscas na eléctrica.

O Ministério Público, coadjuvado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), está a realizar buscas nesta terça-feira na sequência da venda das seis barragens da EDP ao consórcio francês da Engie por 2200 milhões de euros. As autoridades estão a investigar suspeitas de fraude fiscal. O inquérito é coordenado pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

Contactada pelo PÚBLICO, fonte oficial do gabinete de comunicação da eléctrica confirmou que a empresa “foi hoje alvo de uma operação de busca com a coadjuvação da autoridade tributária no âmbito da venda de um portefólio de seis barragens à Engie, por alegada fraude fiscal”.

A ocorrência das buscas foi avançada pela SIC Notícias, que refere que os procuradores e inspectores tributários estão igualmente a realizar buscas no Ministério do Ambiente, no Ministério das Finanças e noutras sociedades além da EDP.

A empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade afirma que “está a prestar toda a colaboração com as autoridades e mantém-se convicta de que a operação de venda cumpre todos os requisitos legais”.

O negócio com o consórcio da Engie (40%), Crédit Agricole Assurances (35%) e Mirova – Grupo Natixis (25%) foi concretizado em Dezembro de 2020, mas já tinha sido anunciado ao mercado um ano antes.

Para concretizar a operação, a EDP fez reestruturação empresarial, através de uma cisão. Uma das dúvidas que se levantou em relação à operação foi se a empresa teria ou não de pagar Imposto do Selo sobre a reestruturação desenhada para concretizar a “venda”.

Contactada pelo PÚBLICO, a Procuradoria-Geral da República não respondeu sobre a realização das diligências.