Caso das barragens chega à justiça e arrasta advogados da EDP e Engie

As suspeitas de fraude fiscal na venda de barragens da EDP a um consórcio liderado pelo grupo Engie levaram nesta terça-feira o Ministério Público a fazer buscas nas duas sociedades de advogados que participaram na assessoria jurídica do negócio, a Morais Leitão (do lado da eléctrica portuguesa) e a Cuatrecasas (do lado do consórcio francês).