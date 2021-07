Shapovalov e Auger-Aliassime também partilham “quartos” em Wimbledon

Conhecem-se desde miúdos, dos courts, e por serem, desde muito novos, promessas do ténis canadiano, partilharam várias vezes o mesmo quarto, quando representaram as selecções nacionais. Após saírem vitoriosos da Manic Monday, Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime vão partilhar a experiência inédita de se estrearem nos quartos-de-final do Torneio de Wimbledon. É a primeira vez que dois canadianos estão simultaneamente nesta fase de um torneio do Grand Slam.

“Sou um tipo normal de Montreal e estou aqui”, disse humildemente Auger-Aliassime (19.º ATP), após obter a primeira vitória em cinco sets e a melhor da carreira, sobre Alexander Zverev (6.º), por 6-4, 7-6 (8/6), 3-6, 3-6 e 6-4. O canadiano de 20 anos venceu os últimos três duelos frente a adversários do top 10, mas na quarta-feira tem novamente uma tarefa complicada, diante do amigo Matteo Berrettini (9.º). O italiano só ainda perdeu um set na prova e vem de eliminar Ilya Ivashka (79.º), por 6-4, 6-3 e 6-1.

Shapovalov (12.º) foi campeão júnior em Wimbledon há cinco anos, mas até este ano só tinha vencido um encontro no torneio profissional. Nesta edição, o canadiano de 22 anos já soma quatro vitórias, a última das quais, diante de Roberto Bautista Agut (10.º), por 6-1, 6-3 e 7-5. “Vencer um jogador destes em três sets confirma o nível que exibi frente a Andy Murray. Sempre adorei jogar em relva, era apenas uma questão de me sentir confortável”, explicou Shapovalov, próximo adversário do russo Karen Khachanov (29.º).

Novak Djokovic, grande favorito à conquista de um sexto título em Wimbledon, ultrapassou Cristían Garín (20.º), por 6-2, 6-4 e 6-2, para atingir a bonita marca de 50 presenças em quartos-de-final de Grand Slams. Mas esse número foi ultrapassado mais tarde pelas marcas de Roger Federer.

O suíço, que daqui a um mês irá completar 40 anos, venceu o italiano Lorenzo Sonego (27.º), por 7-5, 6-4 e 6-2, e é o mais velho nos “quartos” do torneio britânico na Era Open (desde 1968) – em torneios do Grand Slam, é preciso recuar a 1977 para encontrar um tenista com mais idade.

Com 39 anos e 337 dias, Federer qualificou-se para os quartos-de-final de Wimbledon pela 18.ª vez – um recorde num só torneio – e chega a esta fase de um major pela 58.ª vez – e primeira desde o Open da Austrália de 2020.

No entanto, só na quarta-feira Federer saberá o nome do adversário seguinte, pois o encontro entre Daniil Medvedev (2.º) e o polaco Hubert Hurkacz (18.º) foi interrompido pela chuva e vai abrir a programação de terça-feira no court central, com o russo a vencer, por 6-2, 6-7 (2/7), 6-3, 3-4.

Jabeur soma e segue

No torneio feminino é Ons Jabeur (24.ª) que continua a fazer história. A tunisina eliminou Iga Swiatek (9.ª), campeã no ano passado em Roland Garros e vencedora do torneio júnior de Wimbledon em 2018, por 5-7, 6-1 e 6-1. E é a primeira tenista árabe ou do Norte de África (homem ou mulher) a chegar aos quartos-de-final de Wimbledon desde o egípcio Ismail El Shafei, em 1974. Agora, Jabeur terá de defrontar a segunda melhor tenista presente no torneio, Aryna Sabalenka (4.ª).

A mais cotada, Ashleigh Barty, justificou o favoritismo ao ultrapassar a recém-campeã de Roland Garros, Barbora Krejcikova (17.ª), por 7-5, 6-3. A líder do ranking defronta nos “quartos” a também australiana Ajla Tomlajnovic (75.ª) que vencia por 6-4, 3-0, quando a britânica de 18 anos Emma Raducanu (338.ª) desistiu com dificuldades respiratórias.

A única antiga vencedora de Wimbledon ainda em prova, Angelique Kerber (28.ª), está nos quartos-de-final de um Grand Slam pela primeira vez desde que triunfou neste mesmo palco, em 2018. A alemã de 33 anos tinha perdido na ronda inaugural nos últimos três majors que disputou, mas tem exibido um nível de ténis perto daquele que a levou ao primeiro lugar do ranking, em 2016, como pôde constatar Coco Gauff (23.ª), eliminada com um duplo 6-4.