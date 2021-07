Paris Saint-Germain contrata Achraf Hakimi ao Inter de Milão

Site do Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain (PSG) anunciou esta terça-feira a contratação do marroquino Achraf Hakimi. O lateral, que alinhava no Inter de Milão, assinou contrato por cinco temporadas, até 2026. Ainda que o clube francês não tenha revelado o montante que pagou, a imprensa estima que a transferência tenha rondado os 60 milhões de euros.

“O lateral-direito marroquino, de 22 anos, que também possui nacionalidade espanhola, assinou um contrato de cinco anos e fica vinculado ao clube até 30 de Junho de 2026”, pode ler-se no comunicado divulgado esta terça-feira pelo PSG.

Em declarações ao site do clube francês, Achraf Hakimi falou do orgulho que sente em representar o PSG: “Estou muito orgulhoso. Depois das minhas experiências em Espanha, na Alemanha e em Itália, o Paris Saint-Germain deu-me a oportunidade de descobrir um novo campeonato num dos clubes mais prestigiados do mundo”.

O promissor lateral direito sagrou-se campeão italiano em Maio, pelo Inter, antes de ingressar no PSG, que ataca o mercado em força a avaliar pelos alvos a que apontam de seguida, segundo a imprensa francesa, e que são o central Sergio Ramos, ex-Real Madrid, e o guarda-redes titular do AC Milan e selecção italiana, Gianluigi Donnarumma.