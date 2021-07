Inglaterra joga em casa…onde perdeu o último jogo com a Dinamarca

Inglaterra ou Dinamarca. Apenas uma destas selecções, que se defrontam nesta quarta-feira, em Wembley, Londres (20h, RTP), vai poder ficar com um lugar da final do Euro2020. Os britânicos – que vão tentar alcançar a sua primeira grande final depois da famosa conquista do Campeonato do Mundo de 1966 - podem chegar ao jogo do título sem praticamente jogar fora de casa e com uma defesa que ainda não sofreu qualquer golo na competição. Já os dinamarqueses, que nem sequer entraram com o pé direito na prova – o incidente com Christian Eriksen e as duas derrotas nos primeiros dois jogos –, têm aqui a possibilidade de consolidarem ainda mais o estatuto de equipa sensação.

Esta será apenas a segunda vez que as duas equipas se encontram numa fase final de um Europeu: a primeira vez aconteceu em 1992. Contudo, as duas selecções já se defrontaram 21 vezes em jogos oficiais e a verdade é que as estatísticas podem não ser muito animadoras para os dinamarqueses, que venceram apenas por quatro ocasiões, contra 12 vitórias inglesas.

No entanto, é o último embate entre as equipas que não deixa boas memórias para os britânicos. As duas formações mediram forças a 14 de Outubro de 2020 para a Liga das Nações: venceu a Dinamarca, por 1-0, com um golo solitário de Christian Eriksen. E onde decorreu o jogo? Foi precisamente…em Wembley.

Um dado que o seleccionador dinamarquês também não deixou escapar. No final do encontro diante da República Checa (vitória por 2-1), que carimbou a passagem da Dinamarca à meia-final do Euro2020, Kasper Hjulmand revelou que havia mostrado aos seus jogadores uma fotografia de Wembley, relativa a esse último confronto com Inglaterra. “Disse que íamos voltar lá [Wembley]. É mágico”, afirmou o técnico de 49 anos.

Mas do lado inglês, a final – marcada para o mesmo estádio - já está na mira. “Queremos dar mais dois passos em frente. Só pensamos em desfrutar do jogo em nossa casa e dar uma alegria aos adeptos”, apontou o seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, no final da partida diante da Ucrânia.

Ainda assim, o técnico de 50 anos também não esquece o passado recente dos confrontos com a selecção dinamarquesa. “Defrontámos por duas vezes a Dinamarca no Outono e não ganhámos nenhum jogo. Já sabíamos que eles tinham uma excelente equipa antes do início deste torneio”, disse Southgate, em conferência de imprensa.

Última meia-fina com Southgate… como jogador

Seja qual for o resultado, a verdade é que a Dinamarca já viveu um sonho até aqui: quase 30 anos depois, conseguiu chegar às meias-finais de um Campeonato da Europa. No Europeu de 2016, os nórdicos nem sequer alcançaram a qualificação para a prova, contrastando com a selecção dinamarquesa que conquistou o título europeu em 1992, com uma vitória, por 2-0, diante da Alemanha.

Do lado dos britânicos, o primeiro objectivo já foi cumprido: fazer uma melhor campanha do que aquela realizada no Europeu de França, em 2016, onde não foram além dos oitavos-de-final, com uma derrota, por 2-1, frente à Islândia.

E é preciso recuar até 1996 para recordar a última vez em que Inglaterra chegou às meias-finais de um Europeu. Agora, a selecção inglesa tem pela frente a sua terceira meia-final em Campeonatos da Europa, a primeira desde a derrota nas grandes penalidades com a Alemanha, há 25 anos, também em Wembley, encontro que o agora seleccionador inglês, Gareth Southgate, perdeu como… jogador.