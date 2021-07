FC Porto oficializa regresso do médio Bruno Costa

Jogador assinou contrato até 2024, depois de uma época bem conseguida ao serviço do Paços de Ferreira.

O FC Porto confirmou nesta terça-feira o regresso do médio Bruno Costa, que assinou um contrato válido até 2024 com os “dragões”, depois de ter deixado o clube em 2019-20.

Bruno Costa, de 24 anos, pertencia aos quadros do Portimonense, mas foi ao serviço do Paços de Ferreira que mais se distinguiu. Emprestado pelos algarvios, fez 33 jogos em 2020-21 pelo Paços, tendo apontado quatro golos.

Pelo FC Porto, conta no currículo com 13 jogos, um título nacional (em 2020) e uma Taça de Portugal (no mesmo ano).