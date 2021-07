Cláusula anti-rivais assinada entre Sporting e João Mário será nula

Para manter jogador, “leões” terão de igualar proposta que seja feita ao Inter e convencer o futebolista. Jorge Jesus pediu a contratação do médio do Inter de Milão quando regressou à Luz, há um ano.

O interesse do Benfica em João Mário dura desde o regresso do treinador Jorge Jesus, há um ano, mas esbarrou na altura nos valores exigidos pelo Inter. O médio, que tem contrato com o clube de Milão até ao final de Junho de 2022, acabou por ser emprestado ao Sporting após complicadas negociações na última temporada. A falta de entendimento com os italianos para uma transferência definitiva para Alvalade voltou a colocar os “encarnados” na corrida. Resta, agora, aos campeões nacionais igualarem uma eventual oferta do rival lisboeta (ou qualquer outro pretendente) e convencerem o internacional português a manter-se de leão ao peito.