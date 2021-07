Barty e Kerber antecipam final de Wimbledon

Pela primeira vez nos últimos 24 meses, o court central do All England Club voltou a apresentar a totalidade das 14,979 cadeiras ocupadas. Durante os primeiros dias do torneio de Wimbledon, a capacidade do estádio estava limitada a 50%, mas as autoridades britânicas recuaram nas medidas de segurança e foram muitos mais os que puderam testemunhar ao vivo o apuramento das quatro semifinalistas do torneio feminino. Destas, sobressaem a actual líder do ranking, Ashleigh Barty, e a única tenista ainda em prova que sabe o que é triunfar em Wimbledon, Angelique Kerber. Mas só uma delas irá estar na final.

Barty nunca escondeu o desejo de triunfar em Wimbledon, ainda para mais, 50 anos depois da sua compatriota Evonne Goolagong Cawley conquistar aqui o seu primeiro major. “Este é o meu sonho e estou extremamente grata por ter a oportunidade de voltar a fazer o que gosto”, disse a número um mundial, depois de vencer o primeiro quarto-de-final feminino do Grand Slam 100% australiano desde 1980, em que dominou a compatriota Ajla Tomlajnovic (75.ª), em somente 66 minutos: 6-1, 6-3.

A líder do ranking é a primeira australiana a atingir as meias-finais em Wimbledon desde Jelena Dokic em 2000 e vai ter pela frente Kerber, que triunfou aqui, em 2018. “O derradeiro teste. Adoro o desafio. Ela já teve sucesso aqui e conhece bem este court”, frisou Barty.

Kerber (28.ª) está de novo nas meias-finais em Wimbledon, após presenças em 2012, 2016 e 2018, e depois de derrotas consecutivas na estreia nos três últimos majors que disputou. Agora, está numa série de 10 encontros ganhos em relva, cinco dos quais valeram-lhe o 13.º título da carreira, em Bad Homburg. E, aqui, a alemã de 33 anos ainda só cedeu um set.

“Eu só quero continuar a jogar em relva. Ter chegado aqui confiante, com um título no saco, diz-me que a relva é o meu piso”, afirmou Kerber, que teve de salvar sete de oito break-points, para ultrapassar a checa Karolina Muchova (22.ª), por 6-2, 6-3.

A outra meia-final vai opor duas das três jogadoras com maior número de ases neste torneio – a outra é Barty, com 38. Aryna Sabalenka (4.ª) detém um total de 34 ases depois de somar mais três diante de Ons Jabeur (24.ª), a quem venceu, por 6-4, 6-3. A bielorrussa vai estrear-se numa meia-final de um major depois de disparar 27 winners, mas a diferença esteve na qualidade da resposta, ao conseguir concretizar três de 10 break-points para quebrar a solidez de Jabeur, a primeira tenista árabe a chegar aos quartos-de-final de Wimbledon.

Pela frente, estará Karolina Pliskova (13.ª), que já liderou o ranking mundial, meses após ter sido finalista do US Open de 2016. Desde então, as hipóteses de a checa de 29 anos triunfar num Grand Slam foram desvanecendo-se até esta edição de Wimbledon, onde já soma cinco vitórias, todas em dois sets, e assinou 40 ases. Ao derrotar a suíça Viktorija Golubic (66.º), com um duplo 6-2, Pliskova garantiu a sua primeira meia-final num major desde o Open da Austrália de 2019 e também o regresso ao top 10, de onde saiu na semana passada.

Welcome to the final four, @SabalenkaA ??



The No.2 seed ends Ons Jabeur's brilliant run with a 6-4, 6-3 victory to reach her first-ever Grand Slam semi-final#Wimbledon pic.twitter.com/UDskobebhi — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2021

O público do court central teve também direito a ténis masculino, pois foi graças ao tecto fechado que se pôde concluir o duelo entre Daniil Medvedev (2.º) e o polaco de 24 anos, Hubert Hurkacz (18.º), interrompido no quarto set na segunda-feira, com o russo a vencer, por 2-1 em sets. Nos três primeiros sets, o russo não tinha enfrentado um único break-point, mas no reatamento esteve muitos furos abaixo e foi Hurkacz a vencer, por 2-6, 7-6 (7/2), 3-6, 6-3 e 6-3, e a estrear-se nos quartos-de-final de um Grand Slam, onde vai defrontar o ídolo Roger Federer (8.º), 15 anos mais velho.

Novak Djokovic (1.º) é, a par de Federer, o único repetente nos “quartos” de um major e vai defrontar esta quarta-feira, Marton Fucsovics (48.º). Nos confrontos entre estreantes, Matteo Berrettini (9.º) enfrenta Felix Auger-Aliassime (19.º) e Denis Shapovalov (12.º) joga com Karen Khachanov (29.º).